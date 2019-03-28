權威期刊出版社曾暢談賺錢之道 其實早被抵制

2019-03-28 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



鼓吹學術資源開放的Open Access（OA，開放取用）觀念近年風行，源於對抗權威期刊過度漲價。全球權威期刊出版社Elsevier上月受邀在台北國際書展演講，暢談在數位浪潮下如何求新求變、取得收益，不過近年國內外多所大學都因Elsevier過高訂閱費群起抵制，國內學者也指這類出版社根本是採吃定作者、讀者兩手賺的策略。

Elsevier是全球最大的醫學、科學文獻出版社之一，總部位於荷蘭，屬於RELX集團旗下，出版品包括《刺胳針》（The Lancet）、《細胞》（Cell）等784種學術期刊，影響指數極高，Elsevier也靠多元策略賺得近年超過30%的高利潤率。台北國際書展上月「國際出版論壇」即邀Elsevier副總裁邁克爾．柯曼（Michiel Kolman）演講，不少出版人與會。

柯曼當時指出，Elsevier是數位化企業，讀者廣含科學、醫療界研究員及業者，須提供他們品質最好的資訊，Elsevier因此論文把關嚴謹，平均投稿三篇中接受一篇，獲刊者也須繳費。

「我爸都說，為何研究員在你們期刊上登文章，還要給錢？」柯曼說，他告訴父親，現在是一個研究可以給所有人運用的年代，作者可藉全球化的優良期刊提高最大的能見度及影響力，擁有龐大數位資源的Elsevier就是管道之一。

柯曼說，面臨5G新潮，出版公司可透過科技，掌握、追蹤讀者的喜好，發展新產品和服務。像Elsevier會透過數位檢視哪些論文在哪些國家常被下載，例如在泰國很受歡迎，但在印度不受歡迎，藉此建構商業模式；Elsevier也早超越僅是電子書的想像，提供影音、多媒體閱聽服務。此外也成立科學社群網站mendeley，有如科學家臉書，凝聚大家分享。

Elsevier雖在數位策略發展傑出，但訂價逐年高漲，讓全球眾多大學反彈。荷蘭許多大學早串聯退訂，台大也基於Elsevier期刊量雖僅占圖書館期刊總採購數17%，費用卻占 33%。認為Elsevier壟斷現狀與過高訂費不合理，卻還年年漲，於2017年起退訂，清大、交大等九個大學也跟進。今年初，美國加州大學也宣布不續訂Elsevier期刊。