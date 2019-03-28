偏鄉護理師捐大體盼回饋 家屬遭鄰居罵冷血

2019-03-28 12:04 中央社 台北28日電



奉獻偏鄉的護理師駱君萍36歲時罹癌，她便決定將大體捐給母校北醫大，無奈鄰居不了解大體老師的意義，屢次抨擊其父母冷血，質疑「沒有留全屍，怎麼投胎」，讓全家人相當難受。

台北醫學大學今天舉辦解剖教學英靈追思紀念會，12名大體老師奉獻自己的軀體作為教學用途。

大體老師駱君萍是出身北醫大的護理師，多次投身偏鄉醫療，希望以專業和熱情協助更多需要幫助的人，生前原想捐贈器官，不料36歲時因罹患肺腺癌，不符合器捐資格。

駱君萍的妹妹駱鈺玲表示，器捐一直是姊姊生前的願望，後來得知罹癌無法器捐，便決定捐出大體，即便家人從始至終都強烈反對，姊妹倆仍偷偷上網登記，捐大體的心意相當堅決。

駱鈺玲說，無奈傳統「留全屍」觀念重、不理解大體老師的意義，姊姊捐出大體後，父母屢次遭鄰居抨擊「冷血」「沒有留全屍，怎麼投胎」等，讓全家人相當難受。

另一名大體老師陳寶連的兒子陳泓昇受訪時表示，他們全家都是佛教徒，多年前就因宗教影響，深信「肉體只有使用權，沒有所有權」，無畏傳統觀念，生前就和先生發心成為大體老師。

陳泓昇說，正因這個理念，10多年前爸爸78歲過世時，便將大體捐給中山醫學大學，85歲的媽媽近年過世也跟隨爸爸的腳步，將大體捐出。

北醫大解剖學暨細胞生物學科主任張宏名表示，大體解剖課對醫學生常有巨大衝擊，可從大體老師身上學到組織器官等人體的結構和奧妙，為了感念大體老師及家屬們的大愛，北醫大學生們也製作屬於大體老師的作品，送給家屬留念追憶。