台灣最速男、消防小隊長 獲救國團青年獎章

2019-03-28 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



救國團今天舉行「108年青年獎章得獎名單揭曉記者會」。獲獎者之一的中央研究院基因體研究中心副研究員陳韻如，照顧罹患老年失智症的祖母長達20年，曾經在阿茲海默症國際大會上獲得年輕學者獎，並獲得第三世界科學院年輕院士，並屢獲國內年輕研究學者獎項。

救國團說，陳韻如秉持著研究助人的熱情，全心投入研究神經退化疾病，並帶領年輕學子邁向研究之路，期許發展出實質治療方法，為突破人類社會的困境而努力。

另一名青年獎章得主是「台灣最速男」、國立台灣體育運動大學學生楊俊瀚。楊俊瀚從小就熱愛運動，高中二年級開始成為國家隊選手。升上台灣體育運動大學後，成績刷新全國100公尺和200公尺男子短跑的全國紀錄， 2017年台北世界大學運動會勇奪100公尺金牌，以及2018年雅加達巨港亞運的200公尺銀牌。

救國團說，縱使有了眾多優異成績，楊俊瀚並不自滿，仍想尋求突破，在體育署以及中華民國田徑協會協助下積極安排前往美國移地訓練，學習技術新知，盼能再上層樓。

另一位得獎人是現任彰化縣政府消防局小隊長的黃文華，從事消防工作至今已17年，積極參加訓練取得各項消防專業證照，曾經參與「高雄氣爆事故」、「台南市維冠大樓地震倒塌事故」等重大災害，屢次深入災區，冒險犯難搶救人命。獲得0206台南維冠大樓搜救有功人員等多項獎項榮譽殊榮。黃文華說，消防是一生偉大志業，常提醒自己莫忘初衷，無怨無悔的為民眾付出，守獲家園平安。

救國團表示，108年青年獎章選拔人數參與計有352位，經預審後推薦216位參加初審，初審委員評核通過121位進入複審，複審委員評核通過62位進入決審，再由決審委員一致通過12位108年《青年獎章》得獎人。