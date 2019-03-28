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青少年自殺頻傳 專家：不慣被拒絕

2019-03-28 17:00台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「孩子多半不習慣被拒絕的挫折感。」親子專家吳娟瑜27日表示，通常會有極端行動的孩子，往往從小都予取予求，不習慣被拒絕，因此一旦不如意時，就會喪失成就感，頓感絕望。作家溫小平也指出，除了3C電玩，親子閒暇時可一同從事戶外休閒活動培養感情，遇到事情也應適時溝通，取代嚴厲的威權教育。

青少年有遊戲認同感

師大心理諮商教授樊雪春說，12-16歲的青少年，常會把遊戲人物當作真實身分認同，因此，遭父母拒絕時會強烈感覺認同喪失。她指出，當父母拒絕孩子與遊戲相處，這年紀的孩子會感覺認同人物死了，自己也不應該存在。

她建議，父母應改試著了解遊戲人物對於孩子的重要性。而家長能透過協助青少年多元培養興趣，降低遊戲在孩子生命中的比例，讓孩子會漸漸移轉他對遊戲的執著與認同。

青春期易衝動

吳娟瑜說，青春期的孩子本就容易衝動，再加上可能從小嬌生慣養，父母缺乏陪伴只能出動「3C保姆」。她提醒，若家中只有父親和兒子的家庭需多留意，近幾件自殺案多由父子間的衝突而成遺憾。吳娟瑜指出，在家庭中，媽媽通常扮演緩解衝突的「潤滑劑」，因此單親爸爸更需花時間與孩子培養感情。

她也強調，現今家庭生活，經常人手一台3C產品，必須從小和孩子約法三章，並與他一同培養旅遊、運動等其他嗜好，同時也須讓孩子了解最重要的是「家人、家事、功課」，最後才是電玩。

少子化降低抗壓性

「少子化造成小孩抗壓力低。」溫小平指出，現在的小孩多從小順遂，因為少子化的原因，各個都是寶貝中的寶貝，家長百依百順，造成孩子抗壓力低。因此她提醒，父母在管教時應用循序漸進的溝通方式，取代傳統嚴厲的威權教育。至於3C的教育方式，溫小平說，應從小建立規範，她也建議，親子放假時去培養其他戶外活動，面對壓力時也有其他抒發情緒的管道。

大人應以身作則

律師蘇家宏則表示，現今家長常用3C產品照顧孩子，因此對許多小孩來說，生命最重要的就是手遊，這時一旦父母施以威權，孩子容易產生剝奪感，進而感覺生命喪失自信和希望，加上身旁沒有可求助的親友，才因而走上絕路。

「連大人都容易3C成癮，何況是小孩？」蘇家宏建議，在管教小孩之前，家長應先以身作則，與孩子一同訂定「遊戲規則」，並漸進式的規範使用時間。他也強調，「孩子想不開最難過的是父母，所以更應該多花點時間陪伴孩子。」

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3C親子少子化

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