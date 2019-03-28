細菌感染致鼻背塌陷 肋軟骨重建鼻使熟女恢復信心

2019-03-28 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



43歲的高小姐日前到美容工作室保養，返家後發現鼻頭出現紅腫疼痛，發炎三天後就醫，鼻部疑受細菌感染而住院，經打抗生素四天後控制而出院，不料細菌已吞噬鼻中隔軟骨，使其毀損並導致鼻背嚴重塌陷，形成馬鞍鼻。

雖嗅覺仍正常，但鼻腔因鼻形塌陷而有部分阻塞，同時鼻子外觀的變形更讓高小姐沒自信，以淚洗面外，出門並戴上口罩遮掩。經友人介紹至馬偕耳鼻喉科鼻整形門診諮詢後，醫師擬定鼻部重建計畫，以自體肋軟骨進行鼻部重建整形手術。術後患者不僅恢復堅挺的鼻外型，向醫師連番致謝，表示「重建的鼻子比以前更好看」。

收治該案例的馬偕耳鼻喉頭頸外科主治醫師許瑞賢表示，高小姐到院就診時帶著口罩並傷心痛哭，表示鼻型外觀完全塌陷，使她完全沒有自信外，呼吸睡眠上也都不順暢，外出更得戴上口罩遮掩。經檢查後發現其鼻中隔軟骨受細菌感染已完全消失，使其鼻形塌陷，外觀上猶如馬鞍凹陷的形狀般成為馬鞍鼻，決定透過手術重建鼻外觀。

許瑞賢說，在手術規畫上，因考量高小姐鼻型毀壞情形嚴重，加上曾有鼻部組織感染，故不考慮以外來物植入，避免排斥與感染風險；經電腦斷層掃描檢查評估其肋骨軟組織狀態後，決議取其肋軟骨作為植入。

許瑞賢指出，肋軟骨因可取用量多、可塑性佳，對於鼻整形與有感染病史患者來說較為適合外；而若要兼顧完美鼻型，取自體肋軟骨也是較為可行方式。許瑞賢說，手術時自高小姐胸壁開約近3公分傷口，取出第七節約5公分肋軟骨，將其先雕塑後再置入，手術過程約四小時半，除胸壁傷口外，鼻頭下方也僅有縫線。