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消滅數位足跡超徹底 國都亡了還找不到他

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

有睪丸但外表像女人 新陰道重建手術找回人生

2019-03-28 11:04聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「我終於重生了！成為一個正常人！」34歲的周姓患者是「46+XY」俗稱「男性女性化症」患者，有睪丸但睪丸素沒有發揮功能，讓他外表長得像女生，從小到大遭受異樣的眼光。為了想要擁有正常人生活，周姓患者日前求診中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科顧問余堅忍，余堅忍施以「新陰道重建手術」，使用中華民國以及美國專利「分離式空心多孔陰道模具」，經過約6小時手術，6-7天的休養就出院，周姓患者現在已有穩定工作並且有交往的對象，過正常的生活。

余堅忍也提到另一位32歲的陳姓患者，當年正值青春期的年紀，要好的女同學互相討論月經或交換衛生棉，自己卻完全沒經驗，開始感覺自己不正常，懷疑自己有甚麼怪病。於是就在書包放了衛生棉 ，如果有人忘了帶，就故意拿出來借她們證明自己「很正常」。

陳姓患者最後求診余堅忍，余堅忍以「新陰道重建手術」讓她喜獲重生，目前已經結婚！ 她說，「想把我的故事寫出來，如果你或你的家人朋友是像我一樣的特殊姊妹，請你們一定要有信心， 我知道非常不容易，但當你勇敢面對追求自己的人生，幸福就會隨之而來，世界很大，把自己準備好，一切都有希望！」

余堅忍表示，根據此病症的發生率推估，每5000人至1萬人會出現1位，台灣約有1200位女性罹患「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」，出生後即無陰道、無子宮，這些人除了無陰道、子宮外，其餘皆與正常人無異，但多數患者選擇在暗處自怨自艾，也找不到管道理解此病症，亟需心理上的支持。透過陰道重建手術擁有性生活，擁有甜蜜家庭，擁抱溫暖。

余堅忍這17年來共為20 名「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」女性動手術，最小19歲，最大58歲，平均年35.7 歲。

余堅忍這17年來共為20 名「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」女性動手術。記者郭...
余堅忍這17年來共為20 名「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」女性動手術。記者郭政芬／攝影
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余堅忍表示，根據此病症的發生率推估，每5000人至1萬人會出現1位，台灣約有12...
余堅忍表示，根據此病症的發生率推估，每5000人至1萬人會出現1位，台灣約有1200位女性罹患「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」。記者郭政芬／攝影
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患者手術子宮

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