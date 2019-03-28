影／酒醉阿伯牙籤和酒吞 刺穿膽囊肚子痛一個月！

2019-03-28 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



屏東一名阿伯肚子痛一個多月，吞胃鏡還查不出原因，後來輾轉到高雄大型醫院做腹部超音波，十二指腸位置竟有道「白色陰影」，研判是異物入侵造成急性膽囊炎，醫師為他摘除膽囊治療，赫見一根6公分長的牙籤刺穿！這根牙籤到底怎麼吃進肚子裡？前陣子喝酒頗兇的阿伯終於恍然大悟，是自己貪杯惹的禍。

收治這起病例的義大醫院胃腸肝膽科主治醫師王文倫說，文獻統計上，誤食牙籤的案例十分稀少，誤食後在十二指腸位置穿破腸胃道的機率高達23%，其次是小腸、胃，這名酒後吞入牙籤的阿伯即是一例。

王文倫說，最近來醫院求診的這名阿伯62歲，右上腹部持續疼痛一個多月，他曾到一般診所做過胃鏡，但沒發現異狀，吃藥也沒改善，後來到義大醫院做了腹部超音波，結果在十二指腸靠近膽囊的位置發現一道「白色陰影」，理論上這是不該存在的現象，之後再進一步做電腦斷層掃描，查出是根白色的尖銳物從腸子延伸到膽囊，造成急性膽囊炎，懷疑阿伯吃進不該吃的東西。

醫院為防這名阿伯因為膽囊發炎誘發更嚴重的併發症，建議進行膽囊切除術，醫師取出膽囊後，赫見真的有根長達6公分長的牙籤「穿腸刺膽」。

「哪有可能吞這支落去？」阿伯也不敢置信，一旁的妻子告訴醫師，前陣子丈夫經常爛喝，一定是喝得醉茫茫，牙籤和酒吞入而不自知。