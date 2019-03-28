台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣高鐵。本報資料照片 分享 facebook 國內大眾運輸業者首創，高鐵推出Facebook Messenger推出「智慧購票」，未來旅客訂票可在Messenger用語音或文字「一句話」訂票。目前只能使用中文，未來考慮增加其他語言。

高鐵營業處副理林聖偉表示，即日起可直接在Me ssenger上用語音、文字訂購車票，無論手機、平板、電腦都適用。服務內容包括訂票、查詢時刻表及票價，訂完票後也可在平台上查詢訂位紀錄。Messenger購票跟網路購票規定一樣，可訂購發車前28天至1小時前的班次，包括商務車廂、一般車廂、大學生、愛心或全票，每次最多訂10張票，相當於5張來回票。

想用Messenger訂購高鐵票，只要先到Facebook聊天室搜尋「台灣高鐵」，進入介面後點擊「開始使用」，這時可選擇語音或文字輸入；無論哪種方式，都能用一句話就完成訂票。比如「我要訂購明天早上7點至8點台中出發到高雄的標準車廂全票一張」，系統就會提供符合條件的班次，若班次不符合期待，還可要求更早或更晚的班次。就算輸入的條件不完整，系統也會逐步導引購票。

若還不確定想訂什麼樣的班次，也可透過系統介面導覽逐一選擇適合的班次。先決定出發站跟目的站，系統會詢問要立即出發或選擇出發時間，接著繼續填寫要買幾張票及車廂種類，系統將提供符合條件的車票。確認訂票後，就可看到車票資訊和票價，輸入取票人資訊後，就會跳出一組訂位代號，可直接到高鐵「T Express」購票App、高鐵網頁或便利超商付款。