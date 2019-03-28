聯合報攜手興儒 打通寫作任督二脈

2019-03-28 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



寫作能力是平時累積的實力。聯合報與興儒補習班合作，開辦國七寫作基礎班、國八會考寫作進階班，帶領學生跳脫框架，用更全面的角度理解情境，深入探究事物的核心與陳述觀點的能力，寫出絕妙好文。

12年國教課綱確認了「素養導向」教學內涵；108課綱公布，「跨領域閱讀」成為顯學；而在大考中心公布各科新題型後，更宣示教學、考試一體的決心。雖然教育改革的成果令人期待，但第一線教師如何讓自身的教學符合教育部這套先進課綱？培養學生「思辨力」、「邏輯力」、「跨領域閱讀力」、「表達力」，成了教學的焦點。

「素養」被稱為「12年國教課程改革的DNA」，其實所謂「素養」，就是「知識、技能、態度」，教會學生「系統思考」與「解決問題」。不過，要呼應「素養」設計，教材、教法、評量的邏輯幾乎都要全面翻新。

107年會考作文題目「我們這個世代」，雖然易懂好寫，但要寫好卻不容易。有八成考生達到基礎級四級分標準，2,327名拿下滿分六級分，但仍有3萬6千多名考生未達標，甚至有3,295人抱蛋。原因即在於太偏重讓學生練習一輪又一輪的考古題與一套又一套的寫作公式，試圖使學生熟能生巧，反而適得其反。

大考中心主任劉孟奇提醒：提升閱讀理解能力、大量閱讀各種不同類型文本、廣泛接觸多元議題情境。以閱讀來提升寫作是確定的方向，但回到寫作教學討論上，並非只給學生「請廣泛閱讀」的指令即可。

根據現階段學校學期作文篇數規定，不包括大考測驗，平均教師讓學生大約三到四周為文一篇，寫作的教學責任落在國文老師身上，卻因為國文課程編排密集，寫作教學現場通常是寂靜的發題目、寫作、評點。

分析國中會考六級分文章通常有幾項特徵，包含可依據題目及主旨選取適切材料，並能進一步闡述說明，以凸顯文章主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。能精確使用語詞，並有效運用各種句型使文句流暢。幾乎沒有錯別字，及格式、標點符號運用上的錯誤。

有鑑於此，聯合報成立師資培訓中心，輔以多媒體教學，每年累積近6萬人次學習的教學經驗，再從200多名專業教師精選最強師資，掌握最新教育資訊，定期複訓、豐富教學方法及授課內容，同時搭配報系獨家研發全系列教材，採螺旋式結構循序漸進教學，運用超過500個學習單元，開拓學生視野，啟發觀察、思考與創造力。

2019年聯合報寫作班精心設計國中「跨領域閱讀」結合「寫作素養」課程，以「思辨力」為突破，訓練動腦寫文章，掌握拿高分的真正關鍵，讓學生贏在起跑點，並透過每次的練習，逐步訓練思考敘述的邏輯性、完整度與廣度。