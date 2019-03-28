環境中到處是毒 毒物專家告訴你防毒4撇步

2019-03-28 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



蔬果常見農藥殘留、大型深海魚類含戴奧辛與甲基汞風險、雙酚A常用於罐頭內壁或做為防鏽塗料，更是發票、傳真等感熱紙重要原料，生活中的化學物質無所不在，令人惶惶不安，成功大學工業衛生科學暨環境醫學研究所教授、環境微量毒物研究中心主任李俊璋指出，生活在現代社會中不可能完全杜絕化學物質，防範之道應懂得「劑量」效應，適當接受而不過量，降低健康風險也不影響生活便利，同時平日多運動、多喝水也能促進體內化學物質排泄。

李俊璋說，民眾害怕農藥，覺得蔬菜農藥多，殘留問題嚴重，但其實合格使用農藥讓農作物生長得更好，國際研究發現，若沒有農藥防治病蟲害，全球３分之１人口會挨餓。「用對清洗方法，可以有效降低農藥殘留」，李俊璋建議，現在的農藥多為水溶性，蔬菜先清洗一遍，之後在水中浸泡5至10分鐘以利農藥溶出，最後再清洗一次。這樣一來，即使仍有農藥殘留，也已大幅降低至可接受範圍。他進一步提醒，台灣水資源缺乏，以清水浸泡代替沖洗5到10分鐘，省水且效果相同。

大型深海魚口感好、營養價值高，但研究發現深海魚如黑鮪魚、鱈魚等體內含有戴奧辛、甲基汞等不利健康的化學物質，難道就要因為擔心風險而完全拒食？李俊璋指出，如果因為害怕而不吃，就無法攝取到深海魚豐富的不飽和脂肪酸 （DHA）、Omega-3，不妨從「劑量」效應來思考。一般成年人１個月吃１次，一次吃約５、６片生魚片的量，孕婦、孩童則建議少吃，但巴掌大小的魚可以多吃。

雙酚A對生殖系統危害大，對兒童大腦也會產生不良影響，民眾常忽略很多物品都含有雙酚A。李俊璋指出，注意部分細節就能減少暴露風險，例如金屬罐頭不能放微波爐加熱，很多人求方便就整罐蒸煮加熱，卻忽略內層塗料含的雙酚A容易因熱而溶出，正確做法應該是將罐頭內食物取出放入磁碗再加熱。生活中常接觸的發票，很多已改為感熱紙材質，也含有雙酚A，改用雲端載具能大幅減少接觸的機會。

李俊璋提供「抵抗」生活中化學物質的小撇步：

1、分散分險，相同的食物不要天天吃或經常吃，以避免身體累積。2、經常更換洗髮精、沐浴乳等清潔用品品牌，有助於減少化學物質暴露。3、多攝取植物性蛋白取代動物性蛋白。4、多喝水、多運動，以促進新陳代謝與排泄。

李俊璋提醒，多攝食植物蛋白、多運動及喝水雖然可增進新陳代謝與化學物質排泄，並不代表如此實行就可以多暴露在風險下，而想要減少身體內堆積化學物質，更要從現在開始，永不嫌遲。為了宣導避險之道，教育民眾正確的環境及食品安全觀念。現為公共衛生促進會理事的李俊璋，3月31日下午2時將在公共衛生促進會年會以「安心吃、放心用-生活中的化學質」為題演講，也邀請會員一起推動正確避險之道，讓社會大眾不再害害生活中的化學物質。公共衛生促進會將陸續推出相關講座與公衛資料訊息，詳情請參考http://phlib.org.tw/。