給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32 商業周刊 文／李察．韋斯曼



同樣都是人，有人一帆風順，有人卻厄運纏身，有人反敗為勝，有人卻一蹶不振。運氣好的人說是因緣巧合，運氣差的人相信命中註定。然而，科學實驗證實了：運氣好壞，取決於你的「心態」。 「幸運學教授」韋斯曼博士針對數百人，進行長達8年的心理學實驗，歸納出幸運四大法則。志願者實際運用一個月後，運氣居然平均提升了40％！

蠟燭示意圖。 分享 facebook

假設你約會過三次都沒成功、參加三次求職面試都被拒絕，或是逛街買衣服，找到非常喜歡的商品，結帳櫃台卻大排長龍，遇到這些情形，你會怎麼處理？會堅持到底還是放棄？繼續嘗試還是沮喪崩潰？

我讓大批參與研究的幸運者與不幸者假想這類情況與問題，期望能找出這兩組人在面對厄運時會有什麼樣不同的行為。我要求每個人描述自己身處這些情境的感覺，更重要的是，我還要求他們說出自己接下來會怎麼做。研究結果讓我們更加深入了解運氣的心理學。

不幸的人相信自己必定會失敗，因此根本不會努力嘗試。幸運的人則相反，他們堅決相信自己會成功，因此會快樂地堅持下去。當我問這兩組人，他們面對厄運時會如何處理，同樣的差異再度浮現。不幸的人經常說自己會乾脆放棄，有個運氣欠佳的人假想三次約會都失敗後，給了以下的意見：

我不會再做任何嘗試了。我想這就是命，如果那三次約會都失敗，之後我也沒什麼好追求的了。

當他們假想找到最喜歡的衣服款式，到了收銀台卻發現大排長龍，他們會這樣說：

我可能會哭上一個禮拜，然後忘掉這件事。或者我會到櫃台前排隊，排在隊伍最後面，輪到我的時候，收銀機也會恰好故障，也買不到衣服，我會因此大發雷霆。

幸運的人則有較強的毅力。在他們心底，都深信自己絕對不是命中帶衰，相反地，厄運只是可以克服的挑戰，而且能讓他們未來更幸運。假想自己三次約會失敗後，一名幸運兒說自己會繼續堅持：

我會一試再試，甚至試第三次，不會因此卻步，而會勇往直前。你不能這麼輕易就放棄，人生給你這些任務，你就必須加以克服。

假想自己三次面試失敗後，另一名幸運者寫到：

我只會聳聳肩，繼續該做的事。我只會馬上寄出更多求職信，會在同一天寄信到更多公司去應徵，這麼一來，我才會覺得自己做了正確的事。

幸運者與不幸者對我提出問題的反應，透露出另一項重要的差異。比起不幸的人，幸運的人會以更具建設性的態度去面對厄運。不幸的人很少提到要了解過去失敗的原因，他們不願意從過去的錯誤學習，所以未來更有可能遇到同樣的事。

相反地，幸運的人經常不假思索地表示會把失敗當成學習與成長的機會。提到三次約會失敗時，有位幸運的人這麼說：

我會想辦法改變自己的運氣，試著聆聽第三個約會對象說我的缺點——如果有的話。

另一個幸運者提到三次面試失敗時，也採取同樣的方式來解決：

我可能會寫信給面試官，詢問我有哪裡不好，我會要求他們給我建議，確定自己下一次面試時可以改正這些缺點。

幸運的人面對失敗時仍保有決心與毅力，並以建設性的方式處理問題。如此一來，他們便能將厄運轉化為好運。然而，幸運的人也經常提到對事情有第三種處理方法，以下的謎題最能解釋這個方法。

假設我現在給你一根蠟燭、一盒圖釘還有一盒火柴，你的任務是把蠟燭固定在牆上並點燃。有人會把圖釘固定在牆上，再試著把蠟燭固定在上頭。有人會先用火柴把蠟燭底部融化，再把蠟燭固定在牆上。

這些方法都行不通，事實上只有極少數的人提出正確解決方式。這些人把圖釘從盒子裡倒出來，用兩根圖釘把盒子固定在牆上，如此一來比較容易把蠟燭固定在盒子上點燃。

這個解決方簡單、優雅且有效，也需要創意和彈性思考的能力。要解決這個問題，必須用水平思考法來看眼前的物品，裝了圖釘的盒子不只是盒子，還可以充當燭台。他們以不尋常的態度來看問題，才能找到解決的方式，他們的成功是因為跳脫了思考的窠臼。

我的研究顯示，幸運的人面臨厄運來襲時，也採用相同的處理方式。當厄運阻擋了達成目標的道路，他們會尋求其他解決方式。

幸運的人對於厄運會採取比較有效的方法去解決，會採取行動、堅持不懈、思考替代方案，這些都能幫助他們降低日後遇到厄運的機率。

書籍簡介_幸運人生的四大心理學法則

作者：李察．韋斯曼 Richard Wiseman 譯者：奚修君出版社：商業周刊出版日期：2019/03/14

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