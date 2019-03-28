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世界文化遺產療癒你我的心！2019年10大熱門旅遊勝地

2019-03-28 10:09聯合新聞網 文章提供／遠見

趕快安排一場旅行吧。 圖／ingimage
趕快安排一場旅行吧。 圖／ingimage
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2019年過了一季，你是否已有不同的旅遊計畫，去犒賞工作的辛勞和疲憊？也許你想出國，卻總是不知道該去哪裡，那麼不妨參考《architecturaldigest》諮詢旅遊專家的建議，羅列20大最熱門的城市，我們再精選出前10大熱點，相信不同風情和人文特色的浪漫，絕對是最令人忘卻煩憂的感動。

1、義大利，馬泰拉（Matera, Italy）

馬泰拉位在義大利南部，公元前3世紀時古羅馬人便在此地建城，石窟民房是最大特色，更被聯合國教科文組織視為世界文化遺產。馬泰拉的美麗讓許多電影都在此取景，包含《神力女超人》（Wonder Woman）、《賓漢》（Ben-Hur）等，這兒有著其他義大利熱門景點沒有的獨門魅力，特別是過去幾年內，石窟房開始整修成現代酒店，卻完全保留舊時代特色，令人驚歎。

2、印度，阿格拉（Agra, India）

阿格拉在古時是蒙兀兒帝國的首都，也是非常熱門的旅遊城市，包含重要的世界文化遺產──泰姬瑪哈陵和阿格拉古堡。值得注意的是，泰姬瑪哈陵經過了過去一年的修復，在2019年重新盛大開放，清洗過後的大理石牆面成了潔白無瑕的閃耀，像是煥然一新的光彩。

泰姬瑪哈陵。 圖／ingimage
泰姬瑪哈陵。 圖／ingimage
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3、德國，柏林（Berlin, Germany）

2019年是柏林歷史性重要的兩個大日子，一是柏林圍牆倒塌30周年的紀念日，二是包浩斯設計學校建校百年的日子。也因此在柏林各地，蔓延著各式喜氣洋洋的氛圍和慶祝活動，更有多項特展，帶領民眾和觀光客回憶歷史的流淌。柏林獨特的浪漫和感動，都能在這座城市深刻體會。

4、薩凡納，美國（Savannah, USA）

對比美國東西岸的各大城市，位在喬治亞州的小鎮薩凡納，可是能細細體會美國韻味的景點，它以迷人的垂柳和廣場為名。薩凡納城有豐富的歷史文化遺跡，每年吸引上百萬名遊客，電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）中，湯姆漢克（Tom Hanks）講故事所坐的長椅就是在此地取景。

5、納米比亞（Namibia）

位於南非的納米比亞可能對許多觀光客來說都是相對陌生的國度，廣袤的沙漠、遺世獨立的風情和原野的粗獷，讓此地擁有絕妙的特色。加上近幾年崛起的豪華度假酒店、野地露營等風氣崛起，讓這兒更受歡迎。

6、新加坡（Singapore）

隨著《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的爆紅，新加坡今年成了許多遊客拜訪的首要熱門旅遊勝地，這部近乎全片在新加坡取景的電影，徹頭徹尾地把新加坡獨特的人文風貌和美食風情彰顯得淋漓盡致──聖淘沙、魚尾獅、濱海灣花園、金沙酒店、摩天輪等景緻都在電影的呈現下有著獨一無二的夢幻。加上適逢樟宜機場成立200週年，它們更加張開雙臂等著遊客的到來。

7、約旦，佩特拉（Petra, Jordan）

佩特拉是約旦的一座古城，隱藏在阿拉伯谷東側的一條狹窄的峽谷內，它擁有2000年歷史的文化，包括雕刻在紅色的山岩中，45公尺高的世界文化遺產卡茲尼神殿。佩特拉因其赤褐色砂岩高山的色彩聞名。這裡的岩石透過光影呈現褐色、紅色、淡藍、橘紅、黃色、紫色和綠色等，各種不同顏色的扭曲岩層形成波浪形的曲線，非常夢幻。

8、日本，瀨戶內海（Seto Inland Sea, Japan）

三年才一次的盛大活動，「瀨戶內國際藝術祭」在2019年正式邁入第四屆，串起各島嶼上的特殊文化、重新融入大海的藝術和價值，遊客將能夠輕鬆地體悟最在地的文化風情。規劃一場跳島旅行、欣賞不同的藝術設計，是悠閒的充電新旅程。

瀨戶內海適合來一場單車旅行。 圖／ingimage
瀨戶內海適合來一場單車旅行。 圖／ingimage
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9、聖巴泰勒米（Saint Barthelemy）

這個位在加勒比海的小島，它是法國（France）的海外屬地，更是許多美洲遊客最嚮往的渡假勝地。在這個完全以觀光業維生的小島，滿滿都是金錢堆鑿的享受，陽光、沙灘、極盡奢華的飯店，就像是嘉年華般熱鬧。

10、列支敦斯登（Liechtenstein）

這個位在歐洲中西部內陸小國，國土面積雖然僅有160平方公里，但卻擁有極高的國民收入水準，加上阿爾卑斯山的美麗風光、超富裕的生活水平令人稱羨。而今年剛好是建國300週年紀念，一系列慶祝活動隨之舉行，是體驗該國特色的絕佳時機。

（作者／魯皓平 本文出自2019.03.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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