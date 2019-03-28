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聯合報社論／一路圍剿韓國瑜 民進黨還要繼續從鑰匙孔裡看世界？

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天到明天上午西半部白天溫暖偏熱，但明天下午鋒面抵達，中部以北開始轉濕涼，下周日又會有第二波鋒面報到，預估影響到下周二。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至明天上午各地晴朗穩定。西半部白天暖熱，早晚舒適微涼。北部高溫約30度左右、中部31度、南部33度、東部約30度。

不過明天下午有第一波鋒面抵達，吳德榮表示，中部以北漸轉為有局部短暫雨，氣溫開始下降、轉濕涼，但冷空氣弱、最低溫變化不大。周六鋒面減弱、未完全脫離，中部以北天氣仍偏濕涼，南部也有局部短暫雨的機率。

至於下周日的第二波鋒面，吳德榮說，影響時間比原來的模擬延長，但鋒面後東北季風挾帶的冷空氣也調得比較弱。下周日至下周二中部以北有局部雨，北台灣持續濕涼的天氣，南部亦有降雨機率；下周三氣溫略升、但水氣未完全散去，仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮說， 春天的天氣系統對電腦模擬而言，不確定性較其他季節大，所以常有比較大的調整，要持續觀察最新的資料。

中央氣象局說，今天天氣與昨天類似，吹著偏南風，各地天氣穩定；白天各地高溫預計可達30度以上，紫外線指數稍偏高，提醒大家外出活動注意防曬並多補充水分，夜晚轉稍涼，請適時調整衣物。

氣象局指出，由於偏南風帶來暖空氣加上風力偏弱，金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請留意安全，往返離島留意航班資訊。

中央氣象局說，今天天氣與昨天類似，吹著偏南風，各地天氣穩定；白天各地高溫預計可達...
中央氣象局說，今天天氣與昨天類似，吹著偏南風，各地天氣穩定；白天各地高溫預計可達30度以上。本報資料照片
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吳德榮氣象局

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