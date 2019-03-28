藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



減肥已成全民運動，有沒有利用食療就能讓人變瘦的方法？台北市中醫師公會理事長陳潮宗近日出版「365日日食材＆藥膳事典」，透過寓醫於食、醫食同源的原理，教大家吃得好不如吃得巧。

以肥胖來說，根據不同體質，建議採取不同的飲食來調理。陳潮宗說，中醫把肥胖分為內因及外因兩種，外因是飲食過量、運動過少等造成；內因乃脾氣虛弱、痰濕內停所致。若要透過調整體質來改善肥胖，建議飲食上可選擇清淡，健脾化濕的食物，促進新陳代謝，協助氣血運行，幫助脾胃排出體內的濕氣。

陳潮宗指出，對於陽盛、痰濕體質、濕熱與氣鬱體質者，屬於痰熱氣虛的證型，常有感水腫、胃口差、血脂高、皮膚油膩、頭暈、疲勞、心煩、口乾、口甜、輕微口臭等，建議可服用「綠豆薏仁排濕湯」來清熱化濕。

陳潮宗說明，「脾「主肌肉，能轉運食物中的營養及消化，以滋養全身，若真陽不足、脾失健運，則身體運化功能失常，而易變成痰濕（脂肪）積存於肌膚之中，形成肥胖。綠豆與薏苡仁可清熱、健脾化濕，增加腸胃蠕動，排出痰濕。

對於氣虛、陰虛、血虛與氣血兩虛體質者，屬肝鬱氣滯證型，也就是常見的壓力性肥胖，常見胃口差、血脂高、皮膚油膩、抑鬱、煩躁、易怒、胸悶、無精打采、精神不集中等，建議可吃「理氣芋香胚芽飯」，有助舒肝理氣健脾。

陳潮宗說，肝鬱氣滯型的壓力型肥胖，多因現代都市人的工作壓力大引起，情緒與健康互相影響，負面情緒引起內分泌失調，陳新代謝變慢，脂肪囤積，形成肥胖。陳皮可疏肝解鬱，芋頭、粳米、胚芽米可益脾胃，養胃氣，化痰濕。

另外，陳潮宗也提醒，壓力性肥胖減重應先理氣，飲食首著重消胃火，多喝水，戒菸酒、刺激、燥熱都少吃；刺激飲品，濃茶與咖啡都少喝，多吃新鮮蔬果。

●綠豆薏仁排濕湯

材料：綠豆、薏仁各 100 克、水700毫升。

步驟：

1.將綠豆、薏苡仁泡水2小時。

2.鍋中放入水、綠豆與薏苡仁，大火煮開後，再轉小火煮30分鐘，起鍋前加入少許糖。

吃法：每周吃三次，連續吃三個月。

●理氣芋香胚芽飯

材料：陳皮10克、芋頭（去皮切丁）50克、粳米50克、胚芽米50克。

步驟：

1.胚芽米、粳米洗凈，芋頭洗凈切小丁。

2.將胚芽米、粳米、芋頭、陳皮及適量的水量放入電飯鍋蒸熟，續燜10分鐘後即可食用。