聯合報辦跨領域閱讀能力講座 家長面對新課綱不焦慮

2019-03-27 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



聯合報上周末舉辦「跨領域閱讀能力」家長講座，邀請丹鳳國中圖書館主任宋怡慧、聯合報教育事業部副總潘素滿，探討如何幫助孩子接觸「跨領域新知」並增加「國際視野」，以因應未來新課綱「素養導向」、「跨領域統整」考試趨勢。

「要進入孩子的世界才知道他面臨的有多困難！」宋怡慧提出考試重點，也點出閱讀素養的重要，考驗家長用一分鐘讀完125個字，讓家長同理孩子考試困境宋老師還帶入全球化議題，以106年國文考科出自聯合報的「周五看藍月」滿月現象說明語文考科界線逐漸模糊，加強閱讀素養能增強思考系統，讓孩子快速理解文章、在時間內讀完考題。

潘素滿分享「從家庭教育培養孩子跨領域能力及國際視野力」，以2018年PISA閱讀測驗加國際素養、我國會考國際議題入題說明國際教育的重要。協辦單位靜修女中李星雲主任開場時也表示，學校國中部會引進加拿大英語課程並根據考試需要辦理，也是希望幫助孩子面對全球化議題。

潘素滿以好讀周報為例，鼓勵家長用正向觀點帶孩子對談國際議題；鼓勵孩子跨出台灣，與世界接軌，可從聯合報教育事業部行之有年的兩岸共學「行讀三國」共學營隊開始，藉著走訪荊州、襄陽、赤壁三國故事發生景點，深入學習歷史經典，開拓自我視野、提升統整能力。

一名家長表示，講座讓他焦慮減緩，原來108課綱就是回歸生活的課綱，方向非常好。有家長表示，回家後會鼓勵並與孩子討論共學營隊。

「行讀三國」活動洽詢02-86925588轉3653張小姐、轉5720王小姐

活動簡章：http://www.u-awards.com/sanguointroduction/sanguo.pdf