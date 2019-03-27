擴增無障礙設備 診所指控遭衛生局刁難

2019-03-27 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



新北市新店一間身心靈診所今舉行記者會表示，耗資百萬在診所新址擴增無障設備，遭新北市衛生局以「不符合相鄰原則」刁難，要求新址必須要新設負責人，才核發許可證，對此，新北市衛生局回應，考量患者的安全，仍希望新址有醫師駐診，不希望患者在移動過程中發生意外，卻無人及時發現。

新店某身心靈診所為拓展業務，將在原本診所的舊址附近，再設置新的診所空間，同時擴增診所的無障礙設備，設置前曾致電新北市衛生局詢問，得到只要符合衛福部的函示，診所設立位置即使「門牌不相連」，但只要符合「步行距離2到5分鐘內」，業者僅需要至所屬地方衛生局辦理變更登記。

由於診所評估，診所新址與舊址的距離符合衛福部函示，啟動無障礙設備的擴增計畫，完成後向新北市衛生局申請變更使用面積，卻得到「不符合相鄰原則」駁回申請，業者直言，面對衛生局反覆的政策，感到失望，且多次申訴都沒用，批評欺人太甚。