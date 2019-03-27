彰化二林精密機械園區退回補件再審 環團：護航成功

2019-03-27 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天下午召開環評大會審查彰化縣「二林精密機械園區」案，此案為彰化縣政府欲將325公頃農田規畫為園區，等於12個大安森林公園。在環評初審專案小組第二次審查，就遭否決認定不應開發。今上午環團召開記者會支持環委認定不應開發；不過，彰化縣二林鄉親則動員四輛遊覽車北上支持此案，縣長王惠美更親自參加環評大會，盼能「敗部復活」，歷經四小時討論，雖然多名委員認為應維持「不應開發」結論，但環保署長張子敬擔心開發單位訴願，全案最後決議退回專案小組補件再審。

彰化縣政府預計在彰化縣二林鎮北側的台糖萬興農場內，設置352.82公頃「二林精密機械產業園區」，彰化縣政府指出，彰化縣不只是農業大縣、也是傳統製造業大縣，二林鎮過去以農業為主，但過去40年人口不增反減15％、缺乏就業機會，青壯年人口外出謀生，因此彰化縣國土計畫以中科二林園區及二林園區為支點，平均區域發展，盼能提振產業、增加就業機會。

不過，本案位在台糖農地上，「農地變工廠」引發質疑。彰化縣政府強調本案「不影響農地總量管控」，理由是本園區有99％不在一到四種農業用地，也不在彰化縣國土計畫，可供糧食生產的6.36萬公頃農地。但內政部在閉門會議時強調，彰化縣國土計畫仍在草案階段，並不具法定效力。

台灣農村陣線議題專員王章逸強調，台糖地是台灣少有大規模完整耕地，對台灣農業發展至關重要，也是青年農民進場重點。但無論是中科二林、彰南產業園區，如今卻已有破萬公頃的台糖地被用來蓋工廠，然而高雄台糖毛豆田、有機特區都是台糖地，也有漂亮產值，彰化二林易有水患、地層下陷，農地也有滯洪功能，失去大規模良田將是農業損失，呼籲落實農地農用。

今天會議審查長達4小時，二林鄉親發動四輛遊覽車支持，環團也提出七大不得開發理由，雙方踴躍發言、但缺乏交集，支持開發的王惠美、立委及鄉親，不斷強調精密機械對在地發展的重要性，環團則聚焦彰化縣府違背「北工業南農業」政策，包含彰化待租售工業區土地高達240公頃、中部更有3876公頃，旁邊又有中科二林及彰濱工業區，此案將危害農田。

環評委員劉希平、鄭明修等人在會中提出，國內科學園區採「只租不售」，可避免土地炒作、也能有效管理，若此案可承諾只租不售，由彰化縣政府直接管理，或許仍有轉圜。不過，彰化縣政府回應時並未退讓，僅表示台糖的地可以「只租不售」，但縣府不行。

閉門會議時，多名委員明確表達「既然專案小組否決，建議維持否決結論」，此案忽略氣候變遷考量，過去農地有滯洪特性，有樹木、有土地，是「活地」，但開發後填上水泥、建物，「這塊地就死了」。也有委員說，就算該案能「只租不售」，也不像中科室友「管理局」在審查，不能代表只租不售就能通過。

不過，日前福海風電環評案，原被認定不應開發、但開發單位訴願成功，認為環評結論與環境無關，最後翻案通過。環評主席、環保署長張子敬在會中擔心，在上回專案小組不應開發的理由「看起來和福海很像」，是否會走相同的路？雖然多數委員認為不應開發理由充分，也有委員認為，若開發單位走行政訴訟救濟手段，要如何回應？「斷然做決定，理由要更充分」。

環評最後決議，補充六項問題後退回專案小組。包含第一、應考量基地地勢，補充開發前農地現有滯洪功能分析及補注地下水功能，對於鄰近地區可能之淹水影響及因應對策；第二、應提出因應極端氣候變遷模型及其災害之因應措施。

第三、強化說明空汙物增量抵換之執行方式，如加強輔導鍋爐燃料使用天然氣、餐飲業加裝油煙防制設備等，並提出後續查核機制；第四、確認本計畫用水平衡圖，並應納入迴送自來水用量的70%再生水；第五、納入園區毒性化學運作管制機制；第六、敘明本案引進產業類別的詳細規畫，評估園區產業用地只租不售的可行性。