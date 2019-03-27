病人自主權利 雲林民眾簽署預立醫療決定書

2019-03-27 18:47 中央社 雲林縣27日電



病人自主權利法今年1月6日實施，台大醫院雲林分院今天首批簽署預立醫療決定書，讓民眾自己選擇決定末期治療方式，事先做好溝通，讓親人不留下遺憾。

台大醫院雲林分院舉辦「我的生命我作主」記者會，院長黃瑞仁及醫院團隊、立委劉建國和各界與會。黃瑞仁表示，院方設立醫療照護諮商門診，陸續有民眾簽署自己的「預立醫療決定書」，要做自己生命的主人。

台大醫院雲林分院社區及家庭醫學部主任洪壽宏指出，醫療照護諮商門診是由醫師、護理師及社工師等共同組成的團隊，依「病人自主權利法」規定，具完全行為能力者，經醫療機構提供預立醫療照護諮商後，得為預立醫療決定，在公證或見證程序完成後，註記於健保卡。

洪壽宏表示，依「病人自主權利法」規定，當病人符合末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智或其他經中央主管機關公告的臨床條件時，可依當事人事先表達的自主意願，決定自己的醫療照護方式，家屬不得干預，醫療人員也不得違背。

劉建國指出，為保障社會大眾的善終權及知情權，強化安寧緩和醫療條例的不足，才會催生出「病人自主權利法」，根據衛生福利部登錄資料，全台至今有1076人完成預立醫療註記，其中，雲林縣有6人。

劉建國表示，樂見台大醫院雲林分院設立醫療照護諮商門診，推動預立醫療決定書簽署，現行運作上仍有預立醫療諮詢要自費新台幣3500元、部分縣市尚未完成諮商收費標準的核定等問題，未來有待強化改善。

參與預立醫療決定書簽署的陳小姐表示，以前曾簽署「不施行心肺復甦術同意書」，但只能保障生命末期不被施予維生醫療，但如果永久昏迷成植物人、老年嚴重失智等，仍會插鼻胃管等，因此邀集親人參與諮商，明確表達自己的選擇，事先做好溝通，讓親人不留下遺憾。