保障社工薪資 衛福部：下年度系統性改善待遇

2019-03-27 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



社工「薪」苦不是新聞，日前還發生社工質疑薪資短缺，卻被聘用單位無預警解雇。4月2日社工日前夕，衛福部表示，下年度將系統性改善社工薪資待遇，為鼓勵久任，每多做一年，單位應調薪一次，專業加給也從額外給付變固定人事費用。另今年起也補雇主一千元，不准再從社工薪資扣掉雇主本應負擔的勞健保費用。

衛福部次長蘇麗瓊表示，社工勞動條件已逐年進步，例如發現案主有危險或暴力之虞，可要求警方陪同，另要配戴哨子及蒐證相機。而保護性社工的辦公室環境也從開放空間改加裝櫃台，且櫃台深度要夠深以免遭到暴力案主攻擊。

雖在薪資待遇上有給風險津貼，但社工薪資結構還是相對較低。蘇麗瓊說，下一年度擬進行薪資待遇的「系統性改善」，例如參考公務員敘薪方式，也就是以俸點作為加薪，請社福單位的雇主參考，檢討現行的支薪問題以助逐年加薪。

此外，過去的專業加給是額外給付給社工，未來要求改為固定人事費用，避免專業加給無預警被喊卡。特別要檢討的是，不少雇主會將應負擔的員工勞健保費用，直接從社工薪水內扣除，甚至叫社工薪資回捐。

蘇麗瓊重申，這是不合理的，雇主該負擔就應該負擔。但考量社福單位營運規模大小不一，小單位營運較為困難，衛福部今年起將補雇主每名員工一千元，共同分擔財務。

對於承攬北市家暴業務的中華民國新女性聯合會3月18日以「散布不實謠言」而無預警解僱7名社工，蘇麗瓊首度回應：「我覺得很遺憾。」新女性聯合會對勞動基準法的認知有誤，而台北市政府社會局與勞動局已介入處理中。