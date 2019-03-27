這不是周星馳！眼瞼痙孿遮眼 他靠曬衣夾撐開眼皮

2019-03-27 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



周星馳電影經典的「牙籤撐眼皮」搞笑畫面，竟是眼瞼痙攣患者的日常寫照！一名60多歲警官因眼皮下垂遮眼，得隨身攜帶晒衣夾夾眼皮才能看東西，經多次手術及肉毒桿菌注射仍無起色，嚴重影響工作，不得不提早退休，直到在高醫接受「肌肉原位切開術」，才終於重見光明。

另名72歲眼瞼痙攣患者黃女士，眼睛瞇得像一條縫，騎機車時要用手撐起兩眼眼皮才能看路，過馬路要有人攙扶，撞牆撞門更是家常便飯，經眼部手術及施打肉毒桿菌也未見改善，1年多前接受高醫整型外科教授賴春生的手術治療後，終於「開眼」，重拾自理生活的信心。

高醫眼瞼下垂手術團隊27日舉行2000例發表會，賴春生表示，眼瞼下垂除了老化、神經病變等問題，也有一部分患者是眼瞼痙攣，指眼部肌肉不自主收縮痙攣，無法任意張眼，有的還會合併顏面及頸部痙攣，約有4成患者曾因此發生車禍。

賴春生說，國外統計，單純原位性眼瞼痙攣發生率每10萬人約有5人，每年每10萬人會新增1.2人，發病年齡多在60歲以上，女性是男性的1.8倍。不過國內許多患者沒有獲得正確診斷，可能做了幾次眼部手術或施打肉毒桿菌，仍飽受眼皮下垂影響視力之苦，形成「功能性眼盲」，影響生活品質及自理。

出席發表會的67歲黃姓服裝設計師表示，原以為自己眼皮下垂是因為年紀大了，但某次和女兒旅遊自拍，才發現「眼睛瞇的太跨張」，工作時看電腦還要貼著強力膠帶撐開眼皮，甚至因看不清楚從樓梯上跌下，接受提眼肌縮短手術後，總算恢復晶亮雙眸，重拾「時尚女王」地位。

賴春生說，眼瞼痙攣治療主要是施打肉毒桿菌素，讓眼輪匝肌及皺眉肌暫時麻痺，但有15%的病患治療無效或作用短暫，傳統須將引發痙孿的肌肉全切除，因肌肉緊貼眼皮，術後會出現眼皮凹陷、腫脹等後遺症，他獨創「肌肉原位切開術」，像切豆腐般切斷肌肉間連結，仍附著於眼皮下，可保有完整皮下組織，患者術後除了「開眼」，1到3個月就能逐漸恢復外貌。