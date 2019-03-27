長時間上網易致心理困擾 董氏籲青少年覺察憂鬱

2019-03-27 18:35 中央社 台北27日電



青少年長時間上網的情況很普遍，董氏基金會引用相關研究認為，這與心理困擾有高度關連，年輕人在社群通訊軟體被封鎖、已讀不回等「負面人際經驗」，會增加憂鬱風險。

為了讓青少年更關注使用網路帶來的心理健康問題及憂鬱症，今天董氏基金會在台北市立中崙高中，推出心理健康宣導影片《天使親吻過的聲音》，以MV呈現，由歌手王艷薇及新生代演員姚亦晴演出。

姚亦晴在宣導片中飾演學生「安琪」，偶然經過天橋看到王艷薇的表演，一不留神跌進男同學「小天」懷中，舉動被人拍照PO上網，遭其他同學網路霸凌，讓她心情相當低落，直到安琪受到師長及小天開導「別理閒言碎語，看到真正關心妳的人」才逐漸釋懷活出自我。

董氏基金會執行長姚思遠表示，董氏基金會每年都有推出心理健康宣導影片，採納老師們建議後，今年首度以MV形式推出，希望能吸引更多青少年目光。

姚思源引述董氏基金會2018年調查，青少年每7人就有1人有憂鬱情緒；現在國高中生能分辨憂鬱情緒與憂鬱症的比例上升，也顯示了學校和其他團體長期推動心理健康教育有成效。

憂鬱情緒和憂鬱症不同，衛生署桃園療養院兒童精神科醫師陳質采表示，憂鬱症的辨識上要注意是否符合DSM-V（精神疾病診斷與統計手冊第5版）的症狀及持續時間是否兩週以上，且憂鬱症是涉及生物、心理及社會層面的相互影響，除了治療，防範措施更重要。

陳質采也現場教導中崙高中學生如何分辨憂鬱情緒與憂鬱症，以賓果遊戲設計，帶學生討論如何提升自我認同，及避免因他人負面評論而影響自身情緒。

心理健康宣導影片《天使親吻過的聲音》三分鐘版及預告版，在今天同步上線到董氏基金會心理衛生中心YouTube，有興趣的民眾可以搜尋觀賞。