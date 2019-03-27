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衛福部台北醫院電腦斷層掃描儀升級 引進640切

2019-03-27 18:06中央社 新北27日電

衛生福利部台北醫院院長徐錦池今天表示，院方引進640切高階電腦斷層掃描儀，對早期肺癌、中風、出血、結石或腫瘤、心臟檢查，比以往的64切電腦斷層及X光，提供更優質服務。

衛福部台北醫院今天舉辦「640切超高速電腦斷層掃描儀」啟用典禮，放射診斷科主任許昭禹說，640切超高速電腦斷層掃描儀，採用最新第4代微劑量影像重組技術，與3D自動輻射曝射調控技術，最高可降低88%的輻射劑量。

許昭禹說，新儀器畫質更清析、劑量更低，有效提升放射科醫師判斷影像，大幅提高診斷成功率。偵測器的寬度16公分比舊機型擴增5倍，用於早期肺癌篩檢、心臟冠狀動脈檢查，掃描更快速、更完整。

他表示，新儀器縮短民眾等待報告的時間，是目前最新的檢查利器，能幫民眾提早發現潛在病灶。

啟用儀式由徐錦池主持，並邀衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝、新北市議員黃林玲玲及在地里長共同揭幕見證。

徐錦池表示，肺癌是國人十大癌症死因第一名，原因在於肺癌早期沒有明顯症狀，多數病人就醫時已是晚期。

他說，有健康篩檢習慣的人，相對比沒有習慣的人，更有機會透過檢查而早期發現病症，就有機會早期診斷、早期治療，為自己的健康把關。

醫福會執行長王必勝肯定台北醫院引進高階儀器，提升醫療品質，他並勉勵台北醫院用心守護民眾健康，提供更優質醫療照護品質。

台北醫院肺癌

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