走路不舒服誤認運動傷害 原來是罕見原因導致神經發炎

2019-03-27 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一名男子從台灣到大陸工作，日前發現走路怪怪的，以為是運動傷害而不以為意。沒想到三個月後不只會疼痛，雙腳也無力移動，必須由人攙扶，回台就醫診斷才知是「巴厘綜合徵（簡稱GBS）」作祟，經三年的類固醇口服藥物治療，雖然不必再由人攙扶，但四肢動作變得遲鈍，連吃飯也很吃力。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋表示，格林巴厘綜合徵是一種神經發炎疾病，有急性發炎（AIDP）和慢性發炎（CIDP）二類型。罹病原因是遭不明原因的病毒感染，誘發自體免疫反應過度而產生抗體，轉而攻擊自體神經所致。

蔡睿蘋指出，格林巴厘綜合徵好發年齡為20到50歲，患病性別比例差不多，其早期症狀是雙側手腳對稱末端有一點酸麻，再來是四肢會輕微無力。

不過，因為症狀通常發生在感冒後或運動之後，加上10位病人有9位會於2周內自行痊癒，多數患者連自身罹病了都不知道，「所以雖然盛行率每一千人不到一人，卻很可能被低估了。」

但蔡睿蘋提醒，有一成患者的症狀會愈變愈差，例如上下樓梯及走路蹲站出現困難，特別是急性發炎病人，還可能因此影響肺部呼吸及吞嚥功能，使病程演變為重症，不只是會喘、無法吞食，嚴重恐要送加護病房插管。

蔡睿蘋表示，如果疾病進展超過8周，則屬於慢性反覆發炎的CIDP，雖不像AIDP急性惡化速度這麼快，但因神經反覆發炎，可能會留下四肢失能的後遺症，復健效果也比較不好。

蔡睿蘋說，治療上，AIDP是施打免疫球蛋白或進行血液透析置換，去洗掉抗體，以穩定發炎反應。CIDP除了施打免疫球蛋白及血液置換，還可能要長期服用類固醇控制。