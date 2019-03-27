歷經八仙事件 護理師研發燒燙傷患救命工具

2019-03-27 17:19 中央社 台北27日電



面對像八仙塵爆的大量燒燙傷事件，緊急輸液是救命關鍵，但輸液量計算公式又多又複雜，常讓護理人員傷透腦筋。三總護理師將複雜的公式化為簡單程式，輕鬆算出關鍵輸液量。

三軍總醫院燒傷中心護理長張雪吟今天在記者會中表示，每個人都有燙傷起水泡的經驗，若用針把水泡裡的血漿引流出來，沒過多久又會再冒出水來，這就是燙傷導致的毛細血管通透性改變，24小時後才會漸漸恢復正常。

她解釋，這些流出來的淡黃色血漿主要由水分、蛋白質組成，將維持生命的營養送到全身各個部位，一旦大面積燒燙傷，皮膚等同「門戶大開」，血漿會從傷口中大量滲出，因此燒燙傷以後的24小時內必須立即輸液補充，稱為「液體復甦治療」。

輸液量多寡對於後續治療相當關鍵，張雪吟說，輸液過多可能導致肺水腫、無法呼吸、淺層的傷口也可能變深，但如果輸液量太少可能使血漿不足，患者血壓恐狂掉、面臨低血壓性休克，甚至死亡。

張雪吟說，以往護理人員必須每小時監測患者尿量，加上燒傷面積、體重等數據以人工的方式算出輸液量，若護理人員對於給液流程不熟悉或是人工計算有誤，後果不堪設想。

三總燒傷中心副護理長呂蕙如表示，八仙塵爆期間大量傷患湧入三總，燒燙傷中心床位根本不夠用，加護病房甚至挪出2/3的床位收治傷患，很多協助照顧傷者的護理人員並非燒燙傷專業，平時也很少計算燒燙傷後的輸液量，看到又多又複雜的計算表格和公式，總感到惶恐不已。

為此，呂蕙如將複雜的公式簡化，設計出「燒傷液體復甦平台」，護理人員只要輸入臨床監測數據，就能準確算出每小時輸液量，即便沒有專業燒燙傷護理人員在場，仍然可給予患者最好的照顧，同時節省時間與護理人力。