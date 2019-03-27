糖友穿襪有撇步 專家推薦這種顏色

2019-03-27 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



不少高齡長輩常感到四肢冰冷，有時就算是較暖的天氣待家在中，手腳也會感到冰涼。這是因為高齡者血液循環較差所導致。專家指出，老人家要特別注意足部保暖，只要腳暖了就能促進血液回流，循環就會變好

「腳是人類的第二顆心臟。」行健骨科診所院長、台灣足踝骨科醫學會常務理事朱家宏說，高齡長輩常有手腳冰冷的問題，但手冷了會知道要多添一件衣服，但足部冰冷則會影響全身血液循環，需要特別注意保暖。

朱家宏解釋，雖然腳離心臟最遠，但腳不只有支撐人體的作用，還有促進血液循環的功用。心臟像一顆泵浦把血液打出至全身，但回流並不是靠心臟自行將血液吸回去，而是靠肌肉收縮使血液透過靜脈回流，而靜脈中的瓣膜則可防止血液倒流，然而，年紀較長的銀髮族大多有靜脈瓣膜功能較差的問題，因此血液容易倒流而無法回輸至心臟，這時就需要靠腳部肌肉收縮的力量，讓血液回流，才能有較好的全身血液循環。高齡長者平時除了要注重腳部的運動如動動腳趾、翻動腳掌、踮腳尖等，穿襪子保暖也有助於血液回流。

許多長者有糖尿病問題，在襪子的選擇上就必須更加留意。朱家宏曾收治一名患者，因為發高燒而至醫院急診，但做了多項檢查卻找不到感染源，「後來將鞋子脫下來，才發現他的腳底插了一根圖釘，什麼時候插進去的都不知道。」

糖尿病患者因為神經病變而使末梢神經喪失感覺，除了要用眼睛多多觀察足部的狀況，在襪子的選擇上，也應特別注意選用白色或淡色的襪子。朱家宏解釋，這是因為糖友若足部受傷而流血或滲液，穿深色的襪子看不見，可能會拖延到治療的時間，若穿著白色或淡色襪子，對末梢感覺喪失的糖友而言，較容易知道腳是否有受傷。