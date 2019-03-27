家訪先看菜刀酒瓶門口位置 他們用生命布建社會安全網

2019-03-27 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



一個下雨的夜晚，約莫9點多，台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工師王詩婷的電話響起。督導在電話那頭告訴她，發生緊急狀況了，一名飲酒的男子無法忍受妻子不回家、質疑她有外遇，情緒極度不穩下，揚言要把孩子殺了再自盡，因此需要社工馬上到現場協助平息事件。

王詩婷在雨中開了40分鐘的車，先與派出所員警會合，再盡速前往案家。到了案家後，兩名員警在外守護，她一人進到屋裡與個案會面。

王詩婷說，類似的緊急狀況其實不太少見，年輕時的自己會因為不知道現場會遇到什麼突發狀況、自己的處境會有多危險而相當懼怕，「隨著經驗積累，現在已經知道，走進高風險個案的家中先瞄菜刀、玻璃瓶、危險物品的位置，並盡量靠近門口；如果屋內有孩子，也盡量讓孩子靠近自己，一有危險就能先保護孩子。」

那天她花了兩、三個小時傾聽該名男子說話。那名男子有點醉、情緒高張，並操著流利台語謾罵，菸一根接著一根抽，搞得屋裡煙霧瀰漫。雖然當下無法立即解決男子的所有問題，但或許讓他說話、讓他被傾聽這個行動本身就有撫平情緒的作用，隔日凌晨1點半終於暫時平息他的憤怒，當下父子都安好。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心承接危機相對較高的個案，包括被虐待的、被性侵的、被遺棄的等，每個社工手上平均有20名個案，社工得因個案特殊性，為個案乃至他的家庭連結適當的福利資源、就業資源、托育資源等。白天處理完自己手上的個案，夜間還要輪值備勤，遇到類似上述緊急情況時，即便不是自己的個案、即便是夜深人靜時都要出任務。

王詩婷說，工作上有時會被狗追、被相對人謾罵、被相對人恐嚇，更無力的是看到被害人走不出來，像是一名個案被酗酒的老公虐打，身形瘦弱、全身多處瘀青，但她卻不想離開他、被打仍舊不報警，她說被打也好過離開老公、被打也好過老公不愛她。「這樣的情形真的很無奈，也會想生氣，好在工作上有同事、督導彼此給予心理支持」

後來，這名女子的丈夫因酗酒抱病身亡，她才自然地從暴力威脅中解脫。結案那天，女子對王詩婷說「謝謝妳沒有放棄我」，這讓王詩婷非常感動。

王詩婷說，要翻轉個案的生命、重新回到正軌並不容易，關鍵之一是社工要盡力陪著個案走下去、陪著個案慢慢站起來，到了那一天，會很有成就感。