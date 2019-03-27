AI變白衣天使 緊盯燒燙傷患關鍵48小時輸液療程

2019-03-27 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



八仙塵爆成功救援創造零死亡率的三軍總醫院，護理團隊近年研擬燒燙傷智慧醫療，設計完成燒傷液體復甦平台，將燒傷液體復甦流程資訊化，串連燒傷液體復甦流程每一個環節，護理師只要將臨床監測數據輸入，利用電腦終端機進行文書處理，可減少人為因素所造成的錯誤。

三總護理長張雪吟解釋，一般小面積燙傷患部，多會出現水泡，這些水泡內的液體是血漿蛋白，若燒傷面積80％以上重度患者，這些血漿蛋白就會從所有受傷部位體表流出，導致體內大量水分流失，血管水分過少，循環系統就會崩壞，可能造成腎衰竭、休克，甚至死亡。

張雪吟表示，迅速積極的液体復甦治療可重新恢復血管内容量，從而維持終末器官的血液灌注，具有關鍵性影響，重度燒傷患者在受傷後24至48小時期間，所需白蛋白等液體量甚至可能高達1至2萬c.c.，依據患者排尿量、血壓數據，每小時都需調整輸液量，不充分液體復甦恐引發低血壓性休克，若輸太多液體，患者體內水分過多，也會誘發肺水腫。

燒傷液體復甦需要又快又精準，一旦輸錯分量就難以補救，三總副護理長呂蕙如是燒傷液體復甦平台創意發想者，她說，過去輸液流程仍由護理人員手工演算，如果操作者對給液流程不熟悉、人工計算過程發生錯誤或筆誤導致訊息傳達不正確，不僅影響臨床照護品質，甚者危害到病人生命安全。