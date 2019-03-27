愛水美眉接假睫毛卻被刮傷眼結膜 醫：慎選美睫店

2019-03-27 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



接上假睫毛，不用上眼妝，就能擁有美麗雙眸，是現在很多愛美女性的大福音，但若在接假睫毛時，因接睫師不注意，傷了眼結膜，還真是「賠了健康又折兵」。醫生提醒愛美女性慎選美睫店，想要做出美美的睫毛，也不可忽略眼睛健康。

基隆市一名年輕美眉李小姐日前至坊間美睫店接假睫毛，在接睫毛過程當中忽然一陣刺痛，淚流不止，隨即眼睛發紅，隔天趕緊至衛生福利部基隆醫院眼科求診，眼科主任陳家祿視診後發現，李小姐的結膜被刮出一片約0.3公分、就像荔枝肉一樣的白色薄膜。

李小姐今天說，回憶自己在接假睫毛時，接睫師用棉片擦拭右眼，一不注意用擦拭片刮傷李小姐右眼結膜，導致破皮及發紅。陳陳家祿呼籲愛美女性，慎選美睫店，想要做出美美的睫毛，也不可忽略眼睛健康。

陳家祿指出，每次門診總有2-3位年輕女性求診，發現就診女性多因接了濃密睫毛，因為假睫毛是一根根黏接上去的，女性朋友因為擔心睫毛脫落，卸妝時不敢用力搓洗，使睫毛根部長期沒有清潔乾淨，在眼睛周遭生出許多皮屑，又有些女性對黏接睫毛的膠水產生過敏，導致眼皮紅腫來就診。