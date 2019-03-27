傑出青年獎報名 蘇嘉全嘆光環減弱

2019-03-27 15:53 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



傑出青年獎光環不再？國際青年商會中華民國總會27日公布第57屆十大傑出青年獎開始報名，此次除了原有的10個獎項外，更新增「華裔青年特別獎」，希望身處海外的優秀青年也能踴躍參加。但擔任主任評審委員的立法院長蘇嘉全卻感嘆道，青年獎的光環逐漸減弱，頒獎典禮上往往坐不滿人，希望各界能再多加關注並給予贊助。

多位名人曾得獎

主辦單位表示，十大傑出青年獎已邁入第57屆，是國內最悠久的青年表揚活動，歷屆得主也都在各界多有成就，如宏碁創辦人施振榮、歌手張惠妹、蕭敬騰，以及體育好手王建民、戴資穎等人都是過去的傑出青年得主。未來也希望繼續透過這個獎項的鼓勵，讓台灣青年不斷發光發熱。

選拔委員會總幹事張晃銘指出，只要是20至40歲的中華民國國民，品格高尚，且其從事事業對國家、地方、社會或是全人類有深刻影響，都有資格參加。而今年接受報名的共有科學技術研究發展、基層勞教、企業與創業及經濟發展類、醫學研究、社會服務、體育技藝、文化藝術、公共行政、農漁環保、兒童性別及人權關懷等10大類別。更新增「華裔青年特別獎」，希望身處海外的優秀青年也能參加。

獎項光環減弱

立法院長蘇嘉全表示，這是他第三次擔任選拔主任委員，回想他每次在選拔傑出青年時，都感到十分頭痛，因為要挑選出來的傑出青年一定要完全名副其實，不能受到社會質疑，否則傷害到的不是得獎人，更會影響傑出青年獎的公信力。而最近幾年來，隨著越來越多類似性質的獎項出現，傑出青年獎的光環逐漸減弱，前幾次的頒獎典禮上，大廳甚至沒坐滿人，讓他感到十分憂心。

「連人都沒坐滿的頒獎典禮，媒體又怎麼會去注意呢？」蘇嘉全認為，或許頒獎典禮可以考慮增加表演活動，吸引民眾目光。他也呼籲社會各界踴躍贊助傑出青年獎，讓獎金增加以吸引更多青年報名，使這個有50多年歷史的獎項恢復往日榮光。

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