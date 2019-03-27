300公頃農田變工廠？ 縣長坐鎮環評盼二林園區敗部復活

2019-03-27 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天下午召開環評大會審查彰化縣「二林精密機械園區」案，此案為彰化縣政府欲將325公頃農田規畫為園區，等於12個大安森林公園。在環評初審專案小組第二次審查，就遭否決認定不應開發。今上午環團召開記者會支持環委認定不應開發；彰化縣二林鄉親則動員四輛遊覽車北上支持此案，縣長王惠美更親自參加環評大會，盼能「敗部復活」。

彰化縣政府預計在彰化縣二林鎮北側的台糖萬興農場內，設置352.82公頃「二林精密機械產業園區」，彰化縣政府指出，彰化縣不只是農業大縣、也是傳統製造業大縣，二林鎮過去以農業為主，但過去40年人口不增反減15％、缺乏就業機會，青壯年人口外出謀生，因此彰化縣國土計畫以中科二林園區及二林園區為支點，平均區域發展，盼能提振產業、增加就業機會。

二林精機園區環評案在今年1月22日專案小組第二次會議被認定不應開發，環委理由有三項，包括：1、基地現況屬農業用地，具低窪滯洪功能，開發將加重地表逕流影響程度。2、基地鄰近農業生產環境，對再生水需求未提出具體規畫及因應極端氣候的緊急應變措施。3、與鄰近科學園區與工業區的競合關係不明確，開發恐造成對環境資源、環境特性及交通衝擊的負面影響。

彰化縣政府表示，本園區有99％非屬第一二三四種農業用地，也不在國體規畫「應保留之農地」可供糧食生產之農地的6.36公頃，因此不會影響糧食生產的農地總量。

不過，環團上午提出的七大錯誤，包含1、區位環境選址錯誤，此區每年地層下陷3至5公分，易淹水、沙害及屬嚴重土壤液化區。2、產業用地並非縣府所稱不足，至3月25日彰化縣待租售工業區土地高達102筆，擴大至整個中部地區，待租售土地更高達227筆，面積約3876公頃。