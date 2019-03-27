十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



近幾年，八卦山脈常見水鹿出沒，竟引來獵人獵殺？社頭鄉十八彎古道最近常見山路血跡斑斑，清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福今天說，二月就有遊客反映看到有人獵殺水鹿後拖著離開，昨天上午又有人說看到一路都是血跡，想吃鹿肉，民間有人賣，何必殘忍獵殺在山林間活得好好的水鹿？

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，這幾年八卦山脈確實常有人發現水鹿，雖不屬野生動物，可依違法動物保護法第六條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定移送法辦，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金 。

譚智方說，十八彎古道屬林班地，會告知農委會林務局一起研商如何取締與防止獵捕水鹿行為。

大葉大學大葉大學生物資源系去年接受林務局南投分局委託，進行「八卦台地動物資源調查監測及石虎保育推廣計畫」，主持計畫的助理授徐歷鵬說，在調查中發現八卦山脈有幾個水鹿族群，社頭十八彎古道附近山林間確有一群水鹿，成鹿有1米多高，體重應超100公斤。

徐歷鵬說，根據文獻記載，八卦山脈和彰化平原早期到處有鹿群，因棲地破壞和人為捕殺，水鹿一度消失；近幾年八卦山脈常有人看到水鹿出沒，水鹿來源有兩種說法，其一是九二一大地震南投縣民間鄉的養鹿場圍籬倒塌，圈養的水鹿逃入山林間；其二是養鹿人家對老鹿或病鹿不忍宰殺而載到山區棄養，結果不斷繁衍。

「昨天又有登山健行的民眾反映，在十八彎古道看到有人獵殺野鹿後拖著走，造成古道一路血跡斑斑。」陳慶福說，二月底也有人反映看到1隻野鹿被殺，讓人氣憤，沒想到寧靜的登山古道竟成殺「鹿」戰場，希望有關單位能重視，還給登山民眾一個清淨的古道。

八卦山脈近年最早的水鹿出沒記錄，是2013年2月12日，有1名自小客車駕駛行經二水鄉員集路時，有1隻體型不小的水鹿從眼前道路橫闖而過，行車紀錄器清楚錄下水鹿身影。2017年12月初，又有1隻水鹿誤闖社頭鄉埤頭村，掉落蕭姓住家的乾涸蓄水池裡受困，縣府農業處畜產科人員趕來捕捉委託養鹿業者代養。