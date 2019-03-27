一邊打怪一邊反毒 科技VR教具讓學生看到毒品危害

2019-03-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局與資策會今天在新上國小舉行「反毒領航員、健康好校園」及「科技反毒VR教具」發表會，教育局長吳榕峯與各國小校園反毒小戰士、小天使，宣誓反毒決心。資策會研發的科技反毒VR教具，搭配VR實境演出，讓學生在打怪過程中，看見毒品的危害，建立反毒意識。

高雄市教育局長吳榕峯、資策會主任張育誠與毒防基金會執行長李宗憲，主持科技反毒VR教具發表會。現場吳榕峯扮演奇異博士，帶領正義英雄們及各校反毒小戰士、小天使代表，組成「超能反毒-打怪者聯盟」，以新開發的「科技反毒VR教具」搭配實境演出的方式，將代表新興毒品的毒怪一一擊敗，象徵向毒品宣戰，把毒品趕出校園，並讓在場各校的與會人員體驗本次開發的反毒VR教具，一同展現反毒決心。

新上國小校長王彥嵓策劃這場有趣的活動，以學生舞蹈組曲表演揭開序幕，搭配具象徵性反毒標語手板，配合音樂律動，展現活力與青春。吳榕峯頒發證書、禮劵，勉勵每校反毒小戰士、小天使，並與新上國小小戰士、小天使代表，一起宣誓反毒。

新上國小校長王彥嵓說明，VR虛擬實境遊戲是目前青少年樂於體驗嘗試的新科技，體驗者可以藉由控制器在虛擬環境下互動。這次開發的反毒VR互動遊戲中，體驗者化身為協助追緝新興毒品怪物的戰士或天使，利用手持控制器操控寶劍或魔法棒，打擊各類型新興毒品怪物，完成關卡任務。

國教署校安組長林良慶表示，鑑於毒品吸食年齡層下降，反毒與識毒應從小札根，讓毒品不再危害國人。教育部透過三級合作機制，與警察機關共同建立「吸食毒品熱點巡邏網」，提供校園周遭疑似吸毒的熱點，由警方加強巡邏，，避免年輕學子接觸毒品。