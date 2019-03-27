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八成以上患者亂吃 加速腎臟惡化

2019-03-27 17:00聯合線上／ 楊順平

台灣有「洗腎王國」之稱，洗腎密度更高居全球之冠。慢性腎臟病分為五期，根據國民健康署2007 年的三高調查，台灣20 歲以上第一至五期慢性腎臟病盛行率高達 11.3%，其中第三至五期的盛行率明顯偏高。

基隆長庚紀念醫院腎臟內科主治醫師高皓璽說，慢性腎臟病分為五期，一旦跨過第五期的界線就得洗腎或等待換腎，而腎功能衰退的過程中，飲食管理非常重要。高皓璽認為多達80-90％的慢性腎臟病患者會「亂吃」。

慢性腎臟病患者最需要控制「蛋白質」、「磷」、「鈉」、「鉀」，且盡可能吃原型食物，少吃加工食品。不同期別的腎臟病患，飲食管理重點不同。第一期與第二期慢性腎臟病患者，應注意「不讓腎臟再次受傷」，三高患者必須要嚴格遵守醫師指示管理病情狀況，按時服藥，飲食則採取的均衡飲食，多喝水、少攝取鈉，避免攝取過多蛋白質。

依階段管控蛋白質攝取量

基隆長庚紀念醫院腎臟內科主治醫師高皓璽曾經收過對市售成藥成癮案例，該名患者深信感冒糖漿可治百病，連續多年每天照三餐喝，幾年前就診時腎功能只剩下不到10％，直接被判定需要洗腎，或等待換腎。然而，患者在住院期間卻依然堅持服用感冒糖漿，不讓他喝就大發雷霆。

高皓璽說，上述案例，臨床並不少見，許多患者自己當作「醫師」、「中醫師」，卻不知不當用藥已影響腎功能。

高皓璽說，正常飲食中，每人每天要攝取每公斤體重1公克的蛋白質，換句話說，60公斤的成人，一天要攝取60公克蛋白質，第一、二期的慢性腎病患者不要攝取超過建議量，可利用手掌粗估份量，一兩肉約1/3手掌大，約含有7克的蛋白質。

加工食品則是盡可能不吃就不吃，高皓璽說，加工食品必須要使用食品添加物才會讓食品成型，內含添加物對腎臟是負擔。

第三期之後的慢性腎臟病患者，建議採取「低蛋白飲食」，蛋白質的攝取應維持在每公斤體重0.6到0.8公克，且食用「品質較好」的蛋白質，如魚類、肉類、蛋類、黃豆類等，米飯跟麵條屬於低生理價蛋白質，利用性差，不應做為蛋白質的來源。

針對第四、五期的患者，更建議選擇低蛋白澱粉，如冬粉、米粉，取代米飯等，不過一定要吃足夠的澱粉量，以避免蛋白質被分解為熱量來源，並減少產生含氮廢物，也可以選擇低蛋白的點心，如西米露等來補充熱量。

落實飲食管理 勿聽信偏方

從確診慢性腎臟病到洗腎，平均時間約3到5年，但有些民眾卻可以維持腎功能，長達20年不需洗腎。基隆長庚醫院腎臟內科主治醫師高皓璽說，飲食管理對慢性腎臟病者非常重要，有許多患者不遵守飲食指南，甚至聽信偏方，對身體健康反而造成傷害。

基隆長庚紀念醫院腎臟內科主治醫師高皓璽 圖／楊順平 提供
基隆長庚紀念醫院腎臟內科主治醫師高皓璽 圖／楊順平 提供
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慢性腎臟病患或已需要洗腎的患者，飲食是最大挑戰，慢性腎臟病晚期，蛋白質攝取要低，但洗腎後又得變高，常讓患者一頭霧水，最後乾脆什麼都不吃或亂吃。

根據統計，約40％到70％的慢性腎臟病患營養不良，高皓璽說，不少腎病患者或洗腎患者很瘦，因為什麼都不敢吃，有人直接吃素，自認比較健康跟安全。

但是高皓璽解釋，若吃全素，僅能從植物性食物攝取蛋白質，例如：豆類製品、麵粉製品，但慢性腎臟病患每個期別應攝取的蛋白質量不同，無法只從單一食物攝取，且缺乏高生理價蛋白質(豆類、乳製品、動物性蛋白質)時，易使鐵質攝取不足，營養不良。

腎臟病患者還有另外一種極端，特別是腎功能瀕臨洗腎的患者，有人什麼都不吃，只喝水，飲水過量卻讓腎臟負擔加重。另外，多數的腎臟病或洗腎患者，年紀通常都比較大，他們面臨到的問題還有「食慾不振」。

高皓璽說，面對食慾不振的高齡患者，會先鼓勵多吃，並調整飲食順序，先吃瘦肉，之後再吃魚、豆、蛋，之後若肚子裡還有「空間」，可以吃一些青菜，最後再吃澱粉類，避免蛋白質吃不夠；如果實在吃不下，可建議使用符合腎臟病患者專用的調整電解質磷、鈉、鉀、水分及濃縮熱量的營養品，直接補充以達到每日身體需要的營養素與熱量。

高皓璽說，台灣人三餐中，早餐營養攝取最少，一天只吃兩餐的人大有人在，主要只吃中餐跟晚餐，而早餐的攝取不管是熱量還是營養素，都是最差的，若要給予腎臟專用營養品，建議當作早餐飲用最直接，當日營養也比較均衡。

有些長輩認為吃營養品很單調，高皓璽說可以搭配咖啡粉，仙草凍、增加變化性，但是喝完後體力會明顯感到增加，外表也不再乾癟無力才是營養品帶給病患的最主要目的。

腎病後口味改變 營養品補足體力

許多慢性腎臟病患或是洗腎患者，口味改變，原本愛吃的食物，變得食不下嚥，甚至連聞到味道都覺得噁心。基隆長庚紀念醫院腎臟內科主治醫師高皓璽的媽媽正是如此，怎麼拜託她都吃很少，開始使用亞培腎補納之後，才逐漸恢復原本的體力。

未洗腎患者建議使用低蛋白質、低升糖指數、低磷鈉鉀、熱量濃縮及含果寡糖的特殊營養品...
未洗腎患者建議使用低蛋白質、低升糖指數、低磷鈉鉀、熱量濃縮及含果寡糖的特殊營養品。 圖／楊順平 提供
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高皓璽的媽媽多年前被診斷為慢性腎臟病，開始口味改變、避開肉類，但是肉類卻是腎臟病患最主要的蛋白質來源 。雖不斷鼓勵媽媽至少吃兩口肉，但看著媽媽吃得痛苦，他也不忍心。某天晚上，媽媽又吃不足量，勸她多吃兩口飯再去睡，媽媽卻說：「今天真的吃不下了，可不可以明天再吃。」讓他心疼不已。

洗腎患者建議使用適量蛋白質、低升糖指數、低磷鈉鉀、熱量濃縮及含果寡糖的特殊營養品...
洗腎患者建議使用適量蛋白質、低升糖指數、低磷鈉鉀、熱量濃縮及含果寡糖的特殊營養品。 圖／楊順平 提供
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高皓璽說，很多腎友跟媽媽一樣，想說今天吃不足量，明天再吃，但通常都吃不到標準量，長期下來真的很讓人擔心。慢性腎臟病患者需要醣類、脂類、蛋白質，對於已食慾不振的腎友，像亞培腎補納是腎臟專用營養品，國內外皆有醫學研究證實可以幫助病友，減少日常煩惱食物的選擇與準備，讓患者有足夠的體力面對腎病。

※亞培腎補納、普寧勝屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用。

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