彰化秀傳第六醫療智能大樓開幕 啟動智慧醫療

2019-03-27 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



彰化秀傳紀念醫院第六醫療智能大樓今天開幕啟用，提供智慧門診、智慧住院、智慧病房服務，還有健康文創藝廊、室內停車場等，營造人文友善、智慧便利的醫療場域。

彰化秀傳第六醫療智能大樓啟用典禮在彰化市延平公園舉辦，在九天民俗技藝團氣勢磅礡的鼓聲中開場。院長李佩淵與醫療團隊代表騎平衡車進場，啟用儀式上施放上千顆氣球，場面壯觀， 逾兩百多位產官學界代表到場祝賀。

彰化秀傳第六醫療智能大樓曾榮獲106年度國家建築金獎公共建設優質獎。李佩淵表示，第六醫療智能大樓從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台等，建構整棟高品質的智慧醫療服務模式，包括大樓內的235張智慧病床，都設置數位照護平板及床邊病人照護系統；護理站更全面導入數位電子白板監控治療流程，提供智慧住房服務，有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。

李佩淵表示，透過資訊與通信科技（ICT）產業合作，讓醫護人員能為病人家屬提供更完整照護服務。

不同於以往的醫院空間規畫，第六醫療智能大樓的一樓設有健康文創藝廊、便利商店、餐飲服務與休憩空間，更在電梯對面的牆面裝置寓教於樂的互動牆，民眾能點選牆上視窗，閱讀秀傳發展歷史及醫院介紹，還有拍照功能並能掃描QR code將圖片存到手機，及點選模擬X光功能當場掃描身體部位，根據掃描出來的器官結構進行衛教分享。

第六醫療智能大樓結合醫療科技，提供胃腸肝膽科的智慧門診服務，例如診間量測血壓能自動上傳數據、檢查室拍攝的影像能自動上傳至診間，並設有肝病防治中心、內視鏡室、超音波室、影像醫學部、藥局，以及導入外型可愛的Zenbo機器人照護陪伴，透過Zenbo的人工智慧與量測裝置，能以臉部辨識來識別民眾，並能幫忙量測血壓及提供衛教諮詢服務。

彰化秀傳醫院成立於1973年，迄今已建置醫療大樓、眼科大樓、第五醫療大樓、婦幼大樓、門診大樓、延平大樓、健檢大樓，第六醫療智能大樓啟用是秀傳新里程碑的開始。