慶祝兒童節 兒樂、冰上樂園、貓纜祭出免費優惠

2019-03-27 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



下個周末就是兒童節清明節4天連假，為慶祝兒童節，台北捷運公司營運的兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園及貓空纜車分別在周末假日或4月4日兒童節、4月5日清明節推出國小（含）以下學童可免費入園、不限次數搭乘等優惠。

兒童新樂園從後天3月30日到4月28日期間共12天假日，只要以2019兒童月摺頁、數位學生證、學生證、健保卡等證明為國小以下學童，12天假日就能享免費入園，陪同的家長則有1名也可免門票；園內遊樂設施則照常收費，4天連假園內部分遊樂設施或商品也有買一送一優惠。

另外，4月4日到7日連假期間，全國身心障礙者及低收入戶持政府核發證明文件到兒童新樂園遊客服務中心，每人每天也可獲得1份免費遊樂券，可免費玩4項遊樂設施。

貓空纜車則在兒童節清明節4天連假推出國小以下學童不限次數搭貓纜的免費體驗活動，不過陪同學童的家長仍須購票進站；屆時學童只要持數位學生證直接感應貓纜車站閘門，或學生證、健保卡等身分證件或「2019兒童月摺頁」兌換「免費搭乘券」就享有當日不限次數免費搭乘優惠。

冰上樂園則在4月4日兒童節、4月5日清明節兩天推出「兒童滑冰券免費」活動，同樣是國小以下學童憑身分證件兌換，但冰鞋、全套護具則仍要自費租借。