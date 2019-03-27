結核菌侵襲 老翁肩峰鎖骨遭侵蝕

2019-03-27 14:24 中央社 彰化27日電



陳姓老翁感染肺結核，結核菌竟侵襲左肩鎖骨，造成左肩腫大，肩峰鎖骨關節被侵蝕2.5公分；醫師指出，老翁是少見的肺外結核，經手術和藥物治療後，狀況已有改善。

衛福部立彰化醫院骨科醫師洪宗賢今天指出，陳姓老翁一年前開始覺得左側肩膀腫賬，一開始以為只是一般的脂肪瘤，不以為意，後來越來越腫，還有酸痛，才到大醫院來看醫生，沒想到竟然是結核菌感染。

洪宗賢說，老翁的左肩腫大如拳頭，原本以為是良性囊腫或脂肪瘤，不過在做測試性抽吸時，卻發現有部分的暗黃色液體，不太像是化膿組織，而且有一大部分無法抽出，如果是囊腫的話，抽取時應該很順，如果是脂肪瘤，切開後應該可以看到脂肪。

洪宗賢表示，幫老翁安排手術切除，發現有上百顆淡黃色米粒狀脂肪球組織，手術清創後將檢體送細菌培養以及進行細菌學檢查，發現是結核菌作祟，目前安排病患接受藥物治療。

洪宗賢說，結核菌繁殖慢，慢慢蠶食骨頭，才沒有造成化膿和膿瘍等急性疼痛，而老翁沒有結核病史，可能早就已經感染結核菌，免疫力下降後才發病，民眾如果有身體患部腫脹經抽吸後又反覆發生，可能就是結核菌感染。

彰化醫院胸腔內科主任黃伊文指出，結核病菌很頑固，大部分在肺部著床發病，會有咳嗽、發燒和咳血等症狀，如果在身體其他地方發病則稱為肺外結核，但比率比較少，像是老翁一樣發生在肩峰鎖骨關節很罕見。