男子尿中帶血 就醫發現竟有11公分大腎結石

2019-03-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名54歲男性去年底斷斷續續發現如廁時尿中有血，今年初血尿情形加重，經X光檢查發現腎臟裡有顆11公分大、俗稱的「鹿角型結石」的腎結石。因為體積太大，不適合做體外震波碎石，醫師透過「軟式輸尿管鏡碎石術」治療，術後經過三個月觀察，目前已不再有血尿情形。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，發生血尿的原因有很多，70%是結石、20%是腫瘤，另外10%是結石感染或受創傷等其他原因所致。這名患者經X光檢查，發現右側腎臟有一顆11公分大的結石，因石頭太大顆，無法透過體外震波碎石，需經由手術方式治療。

傳統經皮腎穿刺手術是從腎臟打一個洞進去取石，屬高風險手術，且因腎臟血管豐富，除了要全身麻醉且血流量多，於是建議他以最新的軟式輸尿管鏡碎石術治療。

他說，軟式輸尿管鏡碎石術是從尿道放入軟式輸尿管鏡深入，由於其鏡頭可彎曲至360度，配合手腕、手肘的轉動，鎖定結石後再搭配鈥雷射光纖，達到粉碎結石效果；碎石的成功率比體外震波及傳統健保經皮腎穿刺手術都要好。

其優點是沒有傷口、不會造成腎臟實質損傷，且不受限於結石大小、術後疼痛感低、復元速度快。對於結石已超過2公分，不適合透過傳統體外震波碎石處理，或是年紀較大、慢病病史多、服用抗凝血劑的患者，是較安全的手術方式。

黃煒軒醫師說，腎結石除了先天性遺傳、體質因素，和生活飲食息息相關，尤其是水喝不夠容易造成尿中鈣、草酸、尿酸等物質的濃度高，因而形成結晶結石。