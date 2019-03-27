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智慧醫療再升級 醫創整合平台匯集解決方案

2019-03-27 13:37聯合報 記者簡浩正╱即時報導

智慧醫療的未來有更多可能。2019智慧城市展，於南港展覽館展開為期四天展期，吸引國內外337家廠商參展；其中同步登場的智慧醫療展上，醫院評鑑暨醫療品質策進會今揭幕建置「台灣智慧醫療創新整合平台」（HST），匯聚39家醫療院所與醫療科技廠商資訊，提供醫療院所、廠商與民眾智慧醫療解決方案；此外跟同時與越南河內理工大學簽署MOU，促進台越智慧醫療應用服務發展。

國泰醫院品管中心主任、醫策會執行長王拔群表示，全球醫療產業已走向AI智慧、科技化，而台灣照護人力的缺乏，醫院轉型智慧醫療與照護是不可缺的趨勢。而在智慧化浪潮下，台灣也研發出許多優秀智慧醫療解決方案與產品，但因缺乏整合性，資訊與服務技術等分散各處，為能使其匯聚展示，醫策會經一年半的籌備下，創立台灣智慧醫療創新整合平台，期促國際交流、創造商機。

王拔群說，該平台分為醫療服務、醫院管理、長期照護、創新科技、週邊硬體與其他等六大分類；籌備至今，該平台已有 39 家醫療機構與廠商參與，包括北榮、新光、花蓮慈濟等13家醫學中心，員林基督教醫院、嘉義長庚、童綜合、光田醫院等13家區域醫院，以及相關產業廠商，展出70 件智慧醫療解決方案及產品。

王拔群舉例，平台上如北榮護理部推出行動護理一把罩App應用，包含護理評估及簡易給要兩大功能，護理人員護理評估後將結果輸入手機上，系統將自動上傳至護理資訊系統，相關醫療人員可立即知道評估結果，給予醫療處置與相關用藥，改善醫病間溝通。另外，也有廠商推出臥床照護系統，針對病人安全並結合醫療照護，預測患者離床訊息並預防跌倒，其資訊同時也可供其他院所與醫療科技廠商參考。

醫策會董事長林啟禎強調，該平台對醫院來說方便搜尋合適醫療科技產品，以便導入醫院提高品質與安全外，也將協助廠商國內外行銷，未來將建置產品媒合功能，期許成為台灣智慧醫療資訊與服務技術搜尋平台。

台灣智慧醫療創新整合平台分為醫療服務、醫院管理、創新科技等六大分類；至今已有 3...
台灣智慧醫療創新整合平台分為醫療服務、醫院管理、創新科技等六大分類；至今已有 39 家醫療機構與廠商參與，其中包括北榮、新光、花蓮慈濟等13家醫學中心，展出70 件智慧醫療解決方案及產品。記者簡浩正／攝影
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醫策會董事長林啟禎（右），同時與越南河內理工大學簽署MOU，其促進台越智慧醫療應...
醫策會董事長林啟禎（右），同時與越南河內理工大學簽署MOU，其促進台越智慧醫療應用服務發展。記者簡浩正／攝影
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醫院評鑑暨醫療品質策進會，今於智慧醫療展揭幕建置「台灣智慧醫療創新整合平台」（H...
醫院評鑑暨醫療品質策進會，今於智慧醫療展揭幕建置「台灣智慧醫療創新整合平台」（HST），匯聚39家醫療院所與醫療科技廠商資訊，提供醫療院所、廠商與民眾智慧醫療解決方案。記者簡浩正／攝影
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