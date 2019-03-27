安寧病房志工簽預立醫療決定書 背後有故事

2019-03-27 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



病人自主權利法今年1月施行，台大醫院雲林分院3月設立醫療照護諮商門診，已有6人簽署「預立醫療決定書」，院方表示，未來可依當事人事先表達的自主意願，決定自己的醫療照護方式，家屬及醫療人員不得干預與違背。

安寧緩和病房主任黃建勳表示，許多民眾都曾簽署「不施行心肺復甦術同意書」（DNR），但只能保障在生命末期時，不會被施予心肺復甦術或延長瀕死過程的維生醫療，若預立醫療決定書，除末期病人，處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智及符合其它經公告的臨床條件時，都可以依照自己事先表達的意願，決定醫療照護方式。

台大醫院雲林分院安寧病房志工周裕耀、陳金雪在家人陪同經醫療團隊諮商，今天在院長黃瑞仁、立委劉建國等人的見證下，簽署「預立醫療決定書」，要做自己生命的主人。

周裕耀說，父親生命垂危時，他為其下了搶救到底的決定，離世時完全腫脹變形的身軀，成了他最大的慟，後來母親臨終前，他為其選擇安寧緩和醫療，終於換得母親安詳的遺容，他早已為自己預立遺囑，如今再簽預立醫療決定，除了讓自己的選擇有法律保障，也希望讓親人不留下遺憾。

在立法院大力推動病人自主權利法的立委劉建國說，每個人都無法逃離生老病死，當人生走到最後一哩路，可以自己選擇治療方式，不讓家屬面臨兩難抉擇，才能好好畫下句點。