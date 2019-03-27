頭眼痛到快撐不住 原來是帶狀疱疹作祟

2019-03-27 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



34歲新竹張先生是工廠作業員，平時健康情形良好無慢性疾病，3月初出現突發性頭部及眼睛交替疼痛的症狀，直呼「痛到快撐不住了」，醫院診眼科和神經科仍然沒有發現異常的病灶。觀察到隔天中午，張先生的右眼周圍出現了許多小水疱，原來是帶狀疱疹。

台大醫院新竹分院感染科醫師黃崧溪表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，源自於潛伏在體內神經節的水痘帶狀疱疹病毒因老化、免疫功能下降、或情緒壓力等原因再度被活化。典型的帶狀皰疹會在單側身體的某個皮膚部位引發局部群聚性紅疹、水皰或膿皰，伴隨著劇烈的神經性疼痛等症狀。

黃崧溪說，帶狀疱疹初期的症狀往往是先出現不明原因的嚴重疼痛，病人描述像針刺或被火燒灼的感覺，皮膚的水皰在局部疼痛開始後二到三天、甚至一周之後才出現。局部嚴重神經痛的症狀即便在水泡消失之後仍可持續超過三個月，稱作皰疹後神經痛。帶狀疱疹的治療除了需要充足的休息、水分以及營養的補充，也要好好照顧傷口避免續發性的細菌感染，必要時搭配止痛藥做症狀治療。早期的抗病毒藥物治療可以縮短病程及減輕病況，且有助於縮短皰疹後神經痛的持續時間。

黃崧溪指出，張先生的帶狀疱疹的水疱長在右眼和右邊的額頭，病毒侵犯的部位是三叉神經所分布的眼分支，這個部份的感染很有可能會侵犯到眼球而造成視力損傷，符合健保給付規定中給予抗病毒藥物治療的適應症。在住院接受一周的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，很幸運的並沒有影響到視力。