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鬼影行動？ 北韓駐西班牙大使館遭「突襲」懸案

私校師未選儲金投資標的 擬預設為人生周期組合

2019-03-27 13:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉辦聯席會議，審查「學校法人及其所屬學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，保障退休教師權益。立委提案，未選擇個人儲金投資標的者，按年齡配置預選人生周期組合，教育部同意此修法方向。

目前全台約5萬5000名私校教師，為加強保障退休教師權益，針對私校退撫條例部分條文修正草案，朝野立委共提出七個修法版本，今上午先進行提案說明及詢答，下午進入審理。立委提案修法重點，包括私校退撫儲金提撥費率由12%調高為18％、私校應為教職員辦理增額提撥、未選擇個人儲金投資標的即按年齡配置預選人生周期組合、增列分期請領制度設計等。

目前私校退撫儲金管理會提供保守、穩健、積極三種不同風險等級的投資標的組合，若未選擇者，直接預設選擇保守型。教育部統計，截至107年12月底為止，私校教職員未完成評估以及未完成選擇者，約占70%配置保守型。立委張廖萬堅說，考量教職員在不同人生階段對投資風險的承受度，參酌香港強基金、美國401K計畫，增訂「未選擇者，由儲金管理會按教職員年齡配置在適當的投資組合」。

教育部常務次長林騰蛟說，贊同立委提案，參考國際各退休金制度作法，將未選擇者預設為人生周期型，可促進教職員退休儲金運用效率，提高退休金。

立委周春米擔憂，將未選擇投資種類的教職員預設選擇人生周期投資組合，年輕選擇高風險投資、年長選擇低風險投資，恐怕過於忽視當事人意願。林騰蛟說，修法方向希望按照人生周期預設，但依然保留個人自主調整空間，每個月都可以調整投資選擇。

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉辦聯席會議。記者吳姿賢／攝影
立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉辦聯席會議。記者吳姿賢／攝影
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教育部年齡退休金

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