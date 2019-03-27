月底期限將至 全台仍有132廚餘養豬場未通過檢核

2019-03-27 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國外非洲豬瘟疫情仍嚴峻，根據農委會防檢局統計，今年3月份從中國大陸帶入的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒核酸檢出比例仍有7.4%；另外廚餘養豬檢核轉型，至今仍有132廚餘養豬場未通過，會依法開罰、轉型或退場，申請離牧截止日期到3月31日為止。

「非洲豬瘟中央災害應變中心第9次會議」今天舉行記者會。農委會主委陳吉仲表示，有關於廚餘養豬場原本有1981場，有746場取得廚餘再利用檢核，有的轉飼料飼養，有的離牧；另外仍有132場還在使用廚餘養豬，卻沒有取得檢核，沒有畜牧場登記者，會依照畜牧法開罰3萬元，已開罰24件；另有許多20飼養頭以下、不用畜牧場登記，卻持續用廚餘養豬者，或20頭以上育養卻沒有蒸煮設備者，環保署會進行聯合稽查，確保沒有風險。

農委會非洲豬瘟作戰計畫工作小組召集人許桂森表示，會議提出三點必須要留意者，包括針對廚餘小場的稽查，這些主要都集中在桃園、新竹、台中、屏東以及南投，這些縣市會比較多，若這些地方政府都能夠在月底前，積極處理小型畜牧場的問題，就可以減少風險。

許桂森說，下個月也會重新盤查，一旦國內出現非洲豬瘟案例，該如何處理這些病死豬，他表示，在昨日下午的農委會會議內，也討論了許多細節，包括2000頭以上的豬場該怎麼辦，台糖的土地該怎麼開挖，國軍化學兵、交通指揮怎麼處理，重新再盤點一次。

他說，第三是因應發生中國大陸豬肉走私美國，海關、警政也必須多加留意；許桂森提到，若這些措施都準備好，也應該盡快啟動國內7000多場的養豬場自己提升生物安全措施，比如人車進入豬舍是否有換衣、消毒，有沒有去接觸到可能的危險因子，這些都必須要防檢局、畜牧處和業者，都必須要好好每個場了解、坐下來談。

農委會副主委黃金城表示，他認為中國大陸的非洲豬瘟疫情仍嚴峻，大陸對外宣稱已經有28省分有118案；越南疫情也持續擴散，有21省是209案例；中國大陸的案例並不合理，今年3月份從中國大陸帶入的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒核酸檢出比例仍有7.4%，要降到1%以下，才能稱為疫情和緩。