台大論文授權率僅1.32% 台大回應了

2019-03-27 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國家圖書館推動學位論文網路公開授權多年，自100至106年學年度，論文送存率和授權率逐年上升，平均分別為77.61%和60.63%。台大106學年度送存率及授權率僅1.37%、1.32%。對此，台大回應，電子論文全文的公開需取得原作者授權，其為非專屬授權，為尊重著作人有決定其授權方式的權利，因此著作人可依個人意願自行授權其他單位。

台大表示，自93年起台大圖書館即建置學位論文數位系統，該館取得畢業生授權公開的電子學位論文全文，可供讀者在台大校園網域免費瀏覽。且協助國家圖書館推動學位論文數位典藏及傳播，該館將畢業生繳交的電子全文書目資料，提供給國家圖書館將書目資料匯入國圖建置之「台灣博碩士論文知識加值系統」中。

台大指出，該校圖書館每年均依學位授予法規定，將研究所畢業生紙本學位論文送繳國圖典藏及公開閱覽。學位授予法修正案業奉總統107年11月28日修正公布，該校圖書館亦將配合新修正條文，繳交學位論文電子全文至國家圖書館。惟電子論文全文的公開需取得原作者授權，其為非專屬授權，為尊重著作人有決定其授權方式之權利，因此著作人可依個人意願自行授權其他單位。