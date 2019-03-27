修法要求私校應辦理增額提撥 朝野有共識

2019-03-27 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉辦聯席會議，審查學校法人及其所屬學校教職員退休撫卹離職資遣條例，保障退休教師權益。立委林奕華說，全國私校只有40.8％辦理增額提撥，等於有六成教師因此喪失權益，未來應該自主化。教育部常務次長林騰蛟說，贊同修法方向。

目前全台約5萬5000名私校教師，為加強保障退休教師權益，針對私校退撫條例部分條文修正草案，朝野立委共提出七個修法版本，今上午先進行提案說明及詢答。立委提案重點，包括修正現行私校「得」辦理教職員增加提撥退撫準備金作業規定，改為「得」辦理。

立委蔡培慧說，增額提撥為學校應辦事項是好事，但私校教職員與校方有些緊張關係，因為教職員受聘於學校，若太過強調權益，恐擔憂校方有不同處理方法。立委周春米也關心，未來法定增額提撥，但若學校不配合，是否有相關課責配套。