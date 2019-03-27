認養台灣哪區域？ 陳良基：我認養太空

2019-03-27 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



科技部長陳良基今天赴立法院備詢，立委吳思瑤指政府推動地方創生，要求公務員認養故鄉，問部長有認養嗎？陳良基說，「我認養太空」，表示不須只鎖定特定地方，視野更寬廣。

立法院教育文化委員會今天邀科技部、原住民族委員會進行「原住民族科學知識體系建構及應用」專題報告並備質詢。