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認養台灣哪區域？ 陳良基：我認養太空

2019-03-27 11:53聯合報 記者何定照╱即時報導

科技部長陳良基今天赴立法院備詢，立委吳思瑤指政府推動地方創生，要求公務員認養故鄉，問部長有認養嗎？陳良基說，「我認養太空」，表示不須只鎖定特定地方，視野更寬廣。

立法院教育文化委員會今天邀科技部、原住民族委員會進行「原住民族科學知識體系建構及應用」專題報告並備質詢。

吳思瑤質詢科技部在地方創生角色，認為科技部在134個優先推動區域不應缺席，不能當outsider。她說中央都有要求公務員認養故鄉，問陳良基有認養嗎？不過陳良基說他認養太空，吳思瑤之後說很難「攪動」他、激發更多參與，因為他是太空人

科技部長陳良基。記者何定照／攝影
科技部長陳良基。記者何定照／攝影
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認養陳良基太空人

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