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台灣學術網路月遭駭客攻擊逾29億次 科技部說安啦

2019-03-27 11:43聯合報 記者何定照╱即時報導

立委柯志恩今天在立法院質詢指出，台灣學術網路每個月受到駭客攻擊次數，從107年1月到108年2月，平均都有29億7782萬筆惡意攻擊，質詢科技部長陳良基台灣的學術研究資產有沒有可能被國外免費看光光？著作權、智慧財產權如何保護？陳良基說，至今沒有技術遭竊情況，真正通報資安的件數很少。

立法院教育文化委員會今天邀科技部、原住民族委員會進行「原住民族科學知識體系建構及應用」專題報告並備質詢。

柯志恩指出，107年到108年2月學術研究網路，每月平均29億餘惡意攻擊，單月甚至最多達68億次攻擊，憂心科學園區的重要技術、智慧財產權遭竊。

陳良基答詢時表示，能抓到代表都行為在掌控中，內部也會分析是哪種型態，發現大部分都在探測帳號，沒有智慧財產權、技術被竊狀況。陳良基說，基本資安防護對於有網路線上想要進入的情形，都會做警示，一旦真的進來會做資安通報，但真正通報件數非常少，目前可說100%排除在外。

柯志恩也質詢，科技部每年投入10億元在AI創新研究中心，107年共有115件研究計畫申請，審核通過66件、其中有7件退場，通過率57%；108年新申請98件，若扣掉去年通過的59件繼續執行，新案審核通過的也只有20件，通過率僅20%。最後一年只有8件有成果，這樣有必要花這麼多錢成立四個研究中心嗎？

陳良基說，科技部審查一直很嚴格，對這樣的成果他「個人不滿意」，但會繼續努力，讓台灣的研究界跟國際接軌。

科技部長陳良基（左）。記者何定照／攝影
科技部長陳良基（左）。記者何定照／攝影
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陳良基資安立法院

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