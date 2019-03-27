配合限塑找解方 四大國道服務區7月供應竹纖維吸管

2019-03-27 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



一次性吸管限塑政策即將上路，新東陽經營的四大國道服務區關西、西湖、清水與南投服務區，預計七月起以台灣產的竹纖維原料製成的可分解吸管為主，為了見證竹纖維吸管的可分解性，今天將竹纖維吸管、塑料吸管與一次性竹筷埋入土壤中，預計三個月後分享實驗結果。

今天上午交通部高速公路局、環保團體與竹纖維吸管業者一同將竹纖維吸管、塑料吸管與一次性竹筷埋入土壤中，實驗以三個月、六個月後挖開，向大眾公開分享實驗結果，也邀請全民一同關注環保議題。

國道營運部協理梁桓碩指出，根據統計有營業額一半來自於餐飲，所使用的吸管也很多，除了導入竹籤維餐具外，也配合政府限塑政策，廠商所研發出來竹纖維環保吸管，民眾不用為了吃珍珠奶茶煩惱該用湯匙或什麼吃，有一個好的解決方案，推動綠色食尚為地球盡一分心力。

梁桓碩說，竹纖維吸管屬於純植物纖維，就算不掩埋拿去焚燒，也不會產生戴奧辛或塑化燃燒所造成的污染問題。國道服務區去年11月做了三個月的實驗，可以分解四成，且裡面居然有蚯蚓生存，更是無毒的代表，廠商做6個月的實驗，可以分解九成，也因此決定在七月起以竹纖維吸管為主，

由於使用竹纖維吸管將可能增加營運成本，梁桓碩認為，相對來說塑膠吸管很廉價，使用環保的竹纖維吸管勢必會增加成本，但產量與成本結構有關，越多人使用，相信未來的價格會越便宜。