橄欖油果渣做營養品 食藥署提醒孕婦、嬰幼兒不宜食用

2019-03-27 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



橄欖油被認為是優質油品，國外也有業者將榨油過程產生的果渣萃取後添加於膳食補充品，不過其中成分「羥基酪醇」若攝取過量可能反釀健康危害。衛福部食藥署今公告「食品原料油橄欖果實渣萃取物之使用限制及其標示」，正式開放食品業者使用這項食品原料，但規範「羥基酪醇」含量，並要求包裝註明「孕婦及嬰幼兒不宜食用」警語。

衛福部食藥署食品組副組長魏任廷說，油橄欖的果實榨油後會產生果渣，經熱水萃取、離心、濃縮、殺菌及脫水乾燥等加工步驟可產生萃取物。今起正式開放食品業者使用油橄欖果渣萃取物作為食品原料，但產品所含的「羥基酪醇」含量應在15至40%之內，且包裝應註明「孕婦及嬰幼兒不宜食用」警語，不符規定者最高得依法處300萬元罰鍰。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，「羥基酪醇」有抗發炎、抗氧化等作用，不過動物實驗顯示，高劑量食用可能造成胚胎體重減輕。比照紐、奧等國的規範，建議民眾每日攝取的「羥基酪醇」不宜超過20毫克；購買與食用產品前應注意含量標示。