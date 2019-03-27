國保年金首期百萬人未繳？ 衛福部改口：僅27.2萬人

2019-03-27 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



國民年金保險上路10年，首期保費補繳期限原是今年1月31日，考量未繳納人數眾多，日前將補繳期限展延至3月31日。衛福部官員前天在立法院備詢時表示，統計至2月為止，仍有逾百萬人未繳首期國民年金保費，但今天卻召開記者會改口稱，扣除已死亡或領有軍公教勞保老年給付、社福津貼等族群，實際估約僅約27.25萬人未繳首期年金。

社保司指出，若27萬多人以首期保費計算全數繳清，約可回收1.8億元，繳清欠費後，未來可依較優的Ａ式方案，每月領回3628元年金。由於展延補繳期限3月31日為星期日，還可順延至4月1日補繳。

國民年金保險自2008年開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並提供生育給付、喪葬給付、老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等。

衛福部社保司長商東福今表示，國民年金開辦首期統計有423萬多人符合繳納資格，目前首期已有300多萬人繳納，未繳納者約100多萬人。不過，首期未繳納者，約有54.8萬人現為50歲以下，仍有機會透過勞保等社會保險來獲得老年年金，8.8萬人是50歲以上且勞保年資已超過15年，未來亦可領勞保老年年金，並扣除已死亡的4.2萬人，以及4.9萬名已領取軍公教勞保老年給付或社福津貼、50歲以上重度身心障礙者及低收入戶等族群，實際未尚未繳納首期國保年金保費者僅約27.25萬人。