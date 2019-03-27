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血友病患關節病變痛六年 新療法少挨針

2019-03-27 10:55聯合報 記者簡浩正╱即時報導

29歲的重度A型血友病病友林先生，因長期反覆出血導致關節病變，23歲就被醫師宣告膝關節嚴重退化，左膝必須置換人工關節，而關節腫漲疼痛時需打針止痛，每年需打逾150針；在醫師建議下，改以新的長效型針劑治療，打針頻率大幅降低，也助其提升治療順從性，改善生活品質。

收治患者林先生的台北醫學大學附設醫院血友病中心主任張家堯表示，血友病為遺傳性基因缺陷疾病，主因是X染色體突變導致凝血因子異常，在性別上以男性為主。張家堯說，據健保資料統計顯示，截至今年1月，台灣領取重大傷病卡的血友病病友(含A、B、C型)約有1200人，其中又以A型血友病即缺乏第八凝血因子的病友最多，約占八成三，B型約15%，罕見型則約2%。

三軍總醫院血友防治及研究中心主任陳宇欽表示，血友病以出血情形分為輕、中及重度，其體內凝血因子濃度越低，越容易自發性出血，最常見的問題即為關節出血。

張家堯說，據研究顯示，約七成血友病友有一個以上的關節病變，部位以踝關節、肘關節、膝關節為主，頻繁的打針次數，不僅讓病友在時間上難以配合，也常因為害怕打針而中斷治療。

張家堯說，如所收治的林先生，因從小就出現關節腫脹，高中時開始施打凝血因子補充，但頻率之高讓他懼怕，且因長期反覆出血已讓關節嚴重腫脹，只好在23歲那年接受左膝人工關節置換，只是一副人工關節平均使用僅20年，也讓林先生擔憂未來人工關節的再度置換。目前市面上出現新的長效型針劑，目前也已經健保核准適用於A型血友病患者。

三軍總醫院血友防治及研究中心主任陳宇欽表示，血友病有其體內凝血因子濃度越低，越容...
三軍總醫院血友防治及研究中心主任陳宇欽表示，血友病有其體內凝血因子濃度越低，越容易自發性出血，最常見的問題即為關節出血。定期注射固定劑量的凝血因子，補充凝血蛋白來維持體內凝血因子一定濃度，可降低出血風險、避免關節損傷。記者簡浩正／攝影
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台北醫學大學附設醫院血友病中心主任張家堯表示，據健保資料統計顯示，台灣血友病病友...
台北醫學大學附設醫院血友病中心主任張家堯表示，據健保資料統計顯示，台灣血友病病友約1,200人，其中又以A型血友病即缺乏第八凝血因子的病友最多，約佔八成三。記者簡浩正／攝影
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張家堯表示，市面上已出現長效型第八凝血因子針劑，止血功能效果佳、效果較長，達約1...
張家堯表示，市面上已出現長效型第八凝血因子針劑，止血功能效果佳、效果較長，達約19.7小時，四至五天才需針劑補充，每年可減少半數以上的注射次數，目前已經健保核准適用於A型血友病患者，提供血友病病友更多選擇。記者簡浩正／攝影
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患者健保膝關節

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