血友病患關節病變痛六年 新療法少挨針

2019-03-27 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



29歲的重度A型血友病病友林先生，因長期反覆出血導致關節病變，23歲就被醫師宣告膝關節嚴重退化，左膝必須置換人工關節，而關節腫漲疼痛時需打針止痛，每年需打逾150針；在醫師建議下，改以新的長效型針劑治療，打針頻率大幅降低，也助其提升治療順從性，改善生活品質。

收治患者林先生的台北醫學大學附設醫院血友病中心主任張家堯表示，血友病為遺傳性基因缺陷疾病，主因是X染色體突變導致凝血因子異常，在性別上以男性為主。張家堯說，據健保資料統計顯示，截至今年1月，台灣領取重大傷病卡的血友病病友(含A、B、C型)約有1200人，其中又以A型血友病即缺乏第八凝血因子的病友最多，約占八成三，B型約15%，罕見型則約2%。

三軍總醫院血友防治及研究中心主任陳宇欽表示，血友病以出血情形分為輕、中及重度，其體內凝血因子濃度越低，越容易自發性出血，最常見的問題即為關節出血。

張家堯說，據研究顯示，約七成血友病友有一個以上的關節病變，部位以踝關節、肘關節、膝關節為主，頻繁的打針次數，不僅讓病友在時間上難以配合，也常因為害怕打針而中斷治療。